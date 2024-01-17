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巴黎奧運／選手村外牆可自行設計 中華隊獨棟多達39間單人房

聯合報／ 記者藍宗標／巴黎即時報導
中華代表團分配到獨棟的7層樓公寓（中），多達39間單人房。記者藍宗標／攝影
中華代表團分配到獨棟的7層樓公寓（中），多達39間單人房。記者藍宗標／攝影

巴黎奧運考察團今天視察正在趕工中的選手村，中華代表團分配到獨棟的7層樓公寓，多達39間單人房，另有33間雙床房，體育署長鄭世忠說：「運氣不錯，選手擁有最舒適的休息時光。」

選手村可容納14250位奧運選手、8000位帕奧選手，預定5月完工，在賽會結束後也會重新規畫成社會住宅，不同建築物各有風格，而非一模一樣，被形容為「法國人展現自我個性」。

中華代表團分到的公寓，單人房數量最多，這和房屋配置有關，同一幢建築還有其他國家代表團，巴黎奧運籌委會基於維安，並未透露國名，相關人士認為應是小國家。

鄭世忠表示，這次大會為了環保，使用地板冷卻系統，透過每個房間類木質地板下方佈滿S型的管線，夏天攝氏11到14度的冷水流通，讓地板溫度下降，間接讓室內溫度下降。

巴黎奧運籌委會設法將室內、室外溫差控制在6度內，這套系統加上電扇應該足夠。

鄭世忠指出，團本部會評估向大會租借移動式空調，在選手村讓選手使用；歐洲人較少吹冷氣，但亞洲人睡覺較常仰賴冷氣，回國後也會建議教練、選手提前適應，做一些調整室內空調溫度的因應措施。

另外，選手村床鋪有如東京奧運，床板用加厚的紙板床架，床墊內裡是特殊漁網材質，彈性足夠。

鄭世忠表示，巴黎奧運籌委會也有新創舉，各國都可自行設計選手村外牆，體育署會和國訓中心討論如何布置、設計，讓更多人認識台灣和選手。

體育署長鄭世忠視察選手村。圖／中華奧會提供
體育署長鄭世忠視察選手村。圖／中華奧會提供
選手村房間講求環保，並未加裝冷氣。圖／中華奧會提供
選手村房間講求環保，並未加裝冷氣。圖／中華奧會提供
選手村全力趕工，預定5月完成。記者藍宗標／攝影
選手村全力趕工，預定5月完成。記者藍宗標／攝影

體育署 巴黎奧運 選手村

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