桌球／李任悅與妹妹左右互補 老爸期待組桌壇黃金女雙

台灣桌球小將李任悅短短4個月就攀上U11世界第1，身兼父職與教練雙重身分的李黎懌還有另一個「野望」，他盼將小女兒李任佳打造成另一個世界第1，姊妹未來聯手女雙揚威國際。

李任悅目前就讀苗栗照南國小六年級，右手持拍的她已是U11世界球后，小她3歲的妹妹李任佳則是左手持拍，在父親李黎懌眼中，姊妹倆堪稱是「最佳拍檔」，因為雙打若採「左右聯拍」在場上跑位會更流暢。

相差5歲的日本桌球兄妹檔張本智和、張本美和在國際賽早早闖出名堂，兩人單打都有顯赫戰功，聯手混雙也不遑多讓，這也給了李黎懌新的啟發，不僅期待自家姊妹在單打有所發揮，更能組成「黃金女雙」出擊，向張本智和、張本美和看齊。

過去李黎懌重心都放在大女兒李任悅身上，因此目前國小3年級的小女兒李任佳球齡僅1年，且斷斷續續。

有別於大女兒李任悅穩紮穩打，一步步走向女子組U11世界第1，為快速提升小女兒李任佳球技、跟上姊姊腳步，李黎懌選擇先教高難度技術，他形容：「有點像是小學沒讀，要讀大學，之後再回過頭練基本功，因為我不這樣做，她若再重新按部就班地練，可能要練很久。」

李黎懌不諱言，採跳躍式訓練，小女兒李任佳未來一年不免要經歷頻頻輸球的打擊，但他深信，現在輸是為了以後的勝利，也期待未來能為台灣再培育出另一個世界第1。