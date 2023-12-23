桌球／3年疫情苦練 李任悅邊打邊哭4個月成U11世界第一

從怯生生站在鏡頭前，到享受鎂光燈關注，11歲桌球小將李任悅7月底從WTT賽事青少年賽事起步，11月登上U11世界第1，從過去那段邊打邊哭的日子，現在她甜美的笑臉上多了份自信。

李任悅的父親李黎懌原籍中國，曾擔任台灣桌球一姐鄭怡靜、青奧銀牌選手洪子翔的教練，在台灣已定居25年，而母親林煜坪過去也曾是桌球選手，從小就耳濡目染的李任悅，在國小一年級正式練桌球之前，父親帶領選手參加2014年仁川亞運以及中國移地訓練時，李任悅就曾隨行。

對於9年前的亞運，李任悅已無印象，但陪父親赴中國移訓那次，她透露，仍依稀記得在場邊幫忙撿球的畫面，或許從那時起就對桌球開始有興趣。

李任悅就讀苗栗照南國小一年級時，在父親安排下加入桌球隊，而母親林煜坪並非一開始就支持，反扮演「干擾者」的角色，她說：「我會跟悅悅說，我跟妹妹要去逛街或看電影囉，測試一下她，但發現她仍不為所動。」

看著李任悅對桌球的堅持，林煜坪決定放手支持，並由李黎懌扛起指導李任悅球技責任。

李黎懌、林煜坪在家中分工清楚，有人扮黑臉、有人扮白臉，只是李黎懌執教多年，卻是首次身兼父親與教練雙重角色挑戰，他說：「很多例子顯示，教自己小孩非常難，或者教不了。」他沒有退卻，透過軟硬兼施，一步步磨出女兒的天分。

疫情成為父女第1個考驗，有時單日要耗費5小時搭車往返苗栗、新北淡水，參與國泰人壽桌球隊訓練，單程近100公里的路程、至少得轉乘3種不同交通工具，李任悅說：「最怕遇到連續假期，搭火車時會沒位置坐。」

除通車北上訓練，疫情期間在家中的「自主訓練」也不能少，5坪大的房間放上1張球桌，就是李任悅的臨時球館。

談到當初打桌球的初衷，李任悅天真地說：「我想要變得很厲害。」年僅11歲、正值好玩年紀的她，面對一成不變的訓練難免偶爾還是會耍賴，當訓練一直達不到父親要求時，就會賭氣跑回房間。

這時李黎懌就得進行角色轉換，他笑著說：「會鼓勵她再練習20分鐘，就讓她看卡通、買玩具或外出吃飯。」

不過，李任悅桌球路並非一步到位，當外界看好她篤定通過少年組桌球國手選拔時，她卻慘跌一跤，這個失利帶給她不小打擊，她承認，輸球後大哭了一場，難過了好幾天，直到今年再次挑戰國手選拔心裡還是有陰影，直到確定選上國手，那顆懸著的心，才終於放下來。

桌球小將李任悅（右2）7月底正式跨出國際賽第1步，在世界桌球職業大聯盟（WTT）首秀一鳴驚人，從韓國站起，4個月內接連征戰香港、泰國、澳洲、義大利、匈牙利、斯洛伐克，共奪得6金3銀2銅，讓家人引以為傲。中央社

目前就讀小六的李任悅，今年5月底取得少年國手資格，7月底正式跨出國際賽第1步，在世界桌球職業大聯盟（WTT）首秀一鳴驚人，奪得韓國公開賽U11組女單金牌。

「想說在亞洲很難打，能打到前8名就不錯，沒想到悅悅超水準發揮。」這面金牌，讓李黎懌對女兒的未來充滿無限期待，「她反手進攻以及處理球的能力，都明顯比同齡層的選手還高出一截。」

過去3年蓄積的能量，李任悅一口氣爆發出來，從韓國站起，4個月內接連征戰香港、泰國、澳洲、義大利、匈牙利、斯洛伐克，共奪得6金3銀2銅，其中在義大利公開賽，更稱霸U11、U13組女單。

櫥窗內琳瑯滿目的獎盃，看似是李任悅與父親引以為傲的勳章與榮耀，事實上這段巡迴之旅，李任悅流過的眼淚恐怕不比汗水少，包括在香港、泰國與匈牙利的決賽，都因壓力太大邊打邊哭，最後都以輸球收場。

至今回憶起那段過去，李任悅仍印象深刻，她說，香港比賽時遇到地主選手，被場邊球迷的加油聲嚇到，而匈牙利那站則是先是拿下U13組冠軍，再戰U11組時，幾個關鍵球沒處理好，就有點手忙腳亂，她總結原因：「主要還是自己太想贏、不想輸，控制不住情緒。」

在父親的開導下，李任悅逐漸理解父親常掛在嘴邊的一席話，輸球不能怪任何人，只能怪自己，「要把自己變強，讓別人見到自己都會怕。」

根據世界桌球職業大聯盟（WTT）12月19日公布最新世界排名，11歲的桌球小將李任悅（圖）仍是女子組U11世界第1，她期盼未來自己能為台灣奪得奧運金牌。 中央社

拿到了冠軍，李任悅也有了更多自信與勇氣，從一開始在轉播場比賽會膽怯，到後來希望自己比賽有轉播，期待更多人注意到自己，甚至在不知不覺中，她的每一拍都比過去更沉穩。

今年11月7日對李任悅而言別具意義，不僅奪得匈牙利公開賽U13組金牌，排名還登上女子組U11世界第1，在得知消息的那一刻，她興奮地跳起來，從沒想過這天來得這麼快，她直呼：「很興奮、很開心，出國比賽看到很強的選手，也想要自己更進步，但現在有點壓力。」

李黎懌表示，過去鄭怡靜曾以14歲之姿成為台灣史上最年輕的女子成人國手，期待李任悅未來也能向鄭怡靜看齊，明年預計將越級挑戰U15、U17、U19組國手選拔，並朝成人組國手選拔邁進。