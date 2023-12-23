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桌球／以伊藤美誠為榜樣 李任悅喊話拚奧運金牌

中央社／ 台北23日電
身高僅136公分的桌球小將李任悅（圖），在場上憑著刁鑽打法彌補身材劣勢，身上更隱約看得出日本桌球名將伊藤美誠影子。 中央社
身高僅136公分的桌球小將李任悅（圖），在場上憑著刁鑽打法彌補身材劣勢，身上更隱約看得出日本桌球名將伊藤美誠影子。 中央社

身高僅136公分的李任悅，場上憑藉著刁鑽打法彌補身材劣勢，隱約看得出有日本桌球名將伊藤美誠的影子，年僅11歲的她已許下心願，期盼能用手中球拍為台灣拿下奧運金牌。

根據世界桌球職業大聯盟（WTT）12月19日公布最新世界排名，11歲的桌球小將李任悅仍是女子組U11世界第1，而她和日本名將伊藤美誠同樣身材嬌小，打法也類似，這一切都是父親李黎懌有意培養。

曾獲得東京奧運女單銅牌伊藤美誠，身高約152公分，球風以「快」見長，李黎懌表示：「伊藤美誠個子不高 ，但卻能把球打成大角度，讓對手在場上來回跑，這樣身高、腳步就不是問題。」

李任悅透露，伊藤美誠一直是自己偶像，她也不諱言從以前打法就和對方一樣，並期待有朝一日能在國際賽與偶像交手。

雖然打法是仿效伊藤美誠，李任悅其實也很敬佩多次披上台灣隊戰袍、數次叩關奧運的台灣名將鄭怡靜與陳思羽等「賢拜」，她期許自己，未來能入選成人組國手，與2人當隊友。

現在李任悅一步步朝著自己目標前進，從國小3年級就有奧運夢的她，今年5月底成功在少年組國手選拔賽出線、跨出追夢的第1步，儘管球齡短，但她的目標很明確，希望未來能為台灣奪得奧運金牌。

李任悅一直都由父親李黎懌親自指導，無論訓練還是國外賽事，李黎懌都未曾缺席，對於女兒的奧運夢，過去也是過來人的李黎懌樂見其成，但也深知不容易，他期許女兒的每一步都能踏得穩健、紮實，堅定地朝著夢想與目標邁進。

伊藤美誠 桌球 陳思羽

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