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撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

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撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲。 聯合報系資料照
我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲。 聯合報系資料照

從「撞球神童」到「撞球之子」的我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲，中華民國撞球總會常務監事張明雄證實消息，他表示楊清順是因癌症病逝，嘆「生病無常」。

撞球選手出身的張明雄透露，楊清順的癌症在心臟附近，不好做手術，但有進行化療，時間大概一年左右，「球圈和他親近的都沒說，他也不希望我們說。」

來自高雄的楊清順成名甚早，從「撞球神童」到「撞球之子」，是台灣撞球指標選手，1998年曼谷亞運包辦九號球單打金牌、八號球雙打銀牌，釜山亞運再獲得花式9號球個人賽金牌，2002年世界花式撞球錦標賽也獲得季軍，生涯獲獎無數。

楊清順今晨離世，中華民國撞球總會感性發文，寫下：「感謝你，曾經為台灣撞球，寫下美好又絢麗的一頁篇章，曾幾何時，一支筆會比球桿，變得如此的沉重而難提起。」

楊清順

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