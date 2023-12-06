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立委盼體育署對電競協會殺雞儆猴 潘文忠：要先釐清始末

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
教育部部長潘文忠今天在立法院備詢。記者劉肇育／攝影
教育部部長潘文忠今天在立法院備詢。記者劉肇育／攝影

中華電競協會在4日舉辦的星光電競大賞，因為邀請實況主Toyz擔任頒獎人引發爭議，立委吳思瑤今天建議教育部長潘文忠與體育署以國體法對電競協會殺雞儆猴，潘文忠強調必須先釐清整個過程。

電競協會在頒獎典禮邀請涉入販毒案的Toyz擔任頒獎人，引發領獎人統神與其家人的不滿，身為主管機關的體育署也遭到砲轟，今天潘文忠與體育署署長鄭世忠在立法院備詢時，也多次遭到立委質疑事後處理方式不夠強硬。

對於體育署連續兩年被電競協會掛上頒獎典禮指導單位，鄭世忠強調，電競協會去年就曾來文表示想把體育署掛為指導單位，也遭到體育署的婉拒。

今年又被掛上指導單位且扯出風波，鄭世忠表示，事發後已向電競協會表達不滿，也會將此事列入協會訪評的依據之一，對於年度補助計畫會有很大影響，也已經告知電競協會應該做出內部懲處。

不過對於教育部與體育署並沒有採取更強硬的手段，甚至電競協會還遭質疑邀請Toyz擔任頒獎人，完全是為了流量與話題，吳思瑤也在質詢時以國體法第43條「特定體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善」，建議體育署應該對電競協會殺雞儆猴。

吳思瑤強調，電競協會如果有不當居心，讓毒販上台頒獎，是否是嚴重違反公益情事，應該要殺雞儆猴，未來協會舉辦活動，對於這些活動細節，邀請代言人頒獎人就會更為慎重，潘文忠則指出，必須先釐清事情緣由與始末，並了解相關事項。

至於有立委提議是否能夠列出「不歡迎名單」，給予教育部所屬機關在活動邀請時能夠有參考依據，潘文忠也說：「這部分在執行面上要留意有很多規範，這名單什麼前提下可以列進來，公開程度等等。」

體育署

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