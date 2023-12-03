柔道／男神不敵戰鬥民族 楊勇緯東京大滿貫止步16強
去年在東京大滿貫止步16強，我國「柔道男神」楊勇緯今年尋求突破，但今天男子60公斤級16強敗給以獨立運動員身份參賽的布利耶夫（Ayub Bliev），再度止步16強。
楊勇緯今年杭州亞運帶回中華代表團史上第100面亞運金牌，且是中華柔道隊亞運史上第一面金牌，11月澳洲伯斯公開賽也稱霸男子60公斤級，目前奧運排名高居第2位。
東京大滿貫賽是楊勇緯今年最後一站，第一輪輪空的「柔道男神」首戰擊敗22歲墨西哥選手華瑞茲（Arath Juarez），16強遇今年阿布達比大滿貫賽奪銅的布利耶夫卻敗陣，沒能往8強邁進。
我國「柔道女王」連珍羚昨天摔下東京大滿貫女子57公斤級銅牌，被寄與厚望的楊勇緯沒能再登頒獎台，但另名東京奧運國手林真豪在女子48公斤級敗部持續挺進，有機會挑戰銅牌。
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