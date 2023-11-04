全台最硬馬祖馬拉松今登場 2600跑者登島挑戰 

素有全台最硬賽道稱號的馬祖馬拉松，賽事於今天在連江縣縣長王忠銘等人鳴槍下於南竿福澳運動場熱鬧開跑，本次賽事吸引近2600位海內外好手共同登島挑戰，沿途當地自然風光吸引跑者目光，並經過許多戰地古蹟，如當年由駐軍所建立的勝天路車轍道，特別是只為馬祖馬拉松活動開放的南北坑道讓跑者體驗跑在馬祖特有的軍事用地及感受戰地氛圍。

今年有馬拉松組、半程馬拉松以及挑戰組（10公里）三個組別，馬拉松組冠軍由選手古佳倫以3小時01分33秒的成績拿下冠軍；女子組則由選手切普托伊克（Careen Mwetich Cheptoeck）以3小時10分58秒奪下后座，本賽事特色是馬拉松男女冠軍更可獲得選手本身體重等重的馬祖高梁酒，著實展現以最在地的挺最優秀的，同時賽事獎勵累計金額更為跑者間的重要指標來到總獎金50萬元。

馬祖馬拉松除了將美景收入眼簾之外，高低起伏的賽道更是讓跑者又愛又恨，因為要提供戰車及甲車行駛，所以非常的堅硬，再加上馬祖上下起伏的地形，對於所有的跑者來說都是一種挑戰，參賽選手可在沿途的補給站體驗馬祖在地特色美食包含：紅糟香腸、紅糟雞肉、繼光餅、洛神花蜜餞、東湧陳高香腸、地瓜餃、魚丸等，讓來馬祖的跑者們能邊吃邊玩更值回票價。

本賽事完賽好禮更讓跑者愛不釋手，除了有完賽獎牌、紀念浴巾、紀念束口袋等之外，更有馬祖出產的「40 度馬祖高粱酒」要送給跑者，本次賽事精心設計將主視覺轉印在瓷瓶瓶身，並採限量製作，不另對外發售，絕對是每位選手辛苦完賽後的絕佳珍藏，將最真實的馬祖特色帶給各位跑者。

此外，沿途當地加油團更是一大特色，不僅有當地居民熱情的加油，國軍馬祖防衛指揮部更大力支持，將排列出甲車、多管火箭與 20 機砲等多項軍備展現，讓跑者享受前線戰地氛圍。

賽事特別邀請了有長跑情侶稱號的陳秉豐和張芷瑄擔任第八屆馬祖馬拉松活動大使，倆人攜手征戰國內外無數場馬拉松，身為教練的秉豐也坦言，馬祖馬拉松賽道確實是他跑步經驗中少見，崎嶇與落差兼具，難度與強度都值得挑戰的嚴苛地形。

連江縣縣長王忠銘表示，本次馬拉松賽事除了要感謝選手的熱情參與之外，也要感謝贊助廠商的合作，本屆賽事擁有眾多攤商熱烈支持，作為選手們賽後的重要補給與運動裝備。馬祖有著豐富的閩東文化，配上戰地特色與獨天獨厚的多山地形，讓馬祖馬拉松成為一個難度與美景兼具的特色賽事，已達到推廣馬祖觀光，相信馬祖馬拉松的回憶，已經深深的刻在各位跑者心裡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康