路跑／超馬好手陳彥博帶領5000人 攜手參加健康90紐崔萊路跑

全球知名品牌紐崔萊追求健康不遺餘力，特地在品牌90周年的前夕於新北綠寶石河濱公園舉辦健康90紐崔萊全民健康路跑，並邀請到安麗全球首席執行官潘睦鄰（Milind Pant）、安麗的聯合主席德・狄維士（Doug DeVos）＆史提夫・溫安洛（Steve Van Andel）、即將邁入90歲卻仍然老當益壯的最佳代言人紐崔萊健康大使山姆.仁伯（ Dr. Sam）及台灣安麗總裁Michelle林彥秀到場為跑者加油，現場將近5000名跑友齊聚。

紐崔萊台灣品牌推廣大使-超馬好手陳彥博也一起到場響應健康路跑，吸引大批的粉絲搶著與陳彥博拍照，他同時也擔任10公里組的領跑人，為最稱職落實運動跟健康的代言人。路跑活動有5公里及10公里組的距離，沿著新店溪從永和到華江碼頭折返，路線景色優美不少跑者是攜家帶眷一同參與。主辦單位特地在終點準備了野餐餐盒及知名樂團黑旋風樂團表演，希望跑者運動完能在大草皮上舒服享受野餐的樂趣及享受音樂度過愜意的假日早晨。

現場安排了紐崔萊有機農場拍照區、90周年紀念區、及由紐崔萊蛋白素特調的PHYTO CAFÉ，同時還有紐崔萊家族與陳彥博的IG濾鏡可以互動，舞台上的有獎徵答及抽獎更將現場氣氛帶到最高點，跑友大呼過癮。

紐崔萊為全球銷售第一的營養保健食品，並擁有自有的有機農場，只為提供給大家最好的營養，堅持以植物為本的理念，採用永續農耕的方式培養最佳植物。 安麗及紐崔萊家族齊聚台灣，安麗的聯合主席德・狄維士（Doug DeVos）＆史提夫・溫安洛（Steve Van Andel） 、全球首席執行官潘睦鄰（Milind Pant） 、高齡九十歲的紐崔萊健康大使山姆.仁伯（ Dr. Sam） 、安麗台灣總裁李彥秀。圖／紐崔萊提供 綠寶石河濱公園自行車道景色優美，不少跑友攜家帶眷一起來推動健康。圖／紐崔萊提供

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