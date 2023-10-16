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路跑／運動結合觀光 2024年萬金石馬拉松推旅跑專案

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
新北市代理市長劉和然（左三）宣布，2024年新北市萬金石馬拉松將於明天中午開放報名。記者曾思儒／攝影
新北市代理市長劉和然（左三）宣布，2024年新北市萬金石馬拉松將於明天中午開放報名。記者曾思儒／攝影

2024年新北市萬金石馬拉松將於明年3月17日登場，今天新北市代理市長劉和然宣布，2024年賽事將於明天中午12點開始開放報名登記，賽事更攜手知名旅遊平台推出跑旅專案，邀請跑友探索北海岸之美，享受運動與觀光的全新體驗。

邁入第22年的新北市萬金石馬拉松，是國內唯一且第一獲世界田徑總會金標籤認證及「國際責任運動銀標章」的賽事，2024年延續「下一萬步」的精神，象徵不論賽事品質或環境永續上，萬金石馬拉松都將走在前頭，超越自我。

萬金石馬拉松新潮前衛的視覺，榮獲2023DFA亞洲最具影響力設計獎優異獎及台灣金點設計奬標章，今天劉和然也和中華民國田徑協會理事長葉政彥共同發布台灣跑界首創的3D動畫主視覺。

計畫參加10公里賽事的劉和然提到，運動觀光是潮流趨勢，萬金石馬拉松沿新北市最美麗的海岸線為賽道，這次特別與旅遊平台KLOOK聯手推出萬金石跑旅專案，提供跑友專屬折扣，邀請大家參加賽事之餘，持續探索北海岸之美，享受運動與觀光的全新體驗。

2024年萬金石馬拉松賽事視覺持續與曾獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑合作，首次嘗試以3D動畫呈現，將各種平面元素建模重組，並結合萬金石特色如萬里隧道、女王頭、在地食材及山海景觀等元素，打造多樣化的組合式設計，帶給跑者不一樣的全新感受。

2024新北市萬金石馬拉松報名登記時間從明天中午12點起到31日中午12時止，11月1日下午6點將於官網公布抽籤結果。

萬金石馬拉松 田徑

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