冬季世界特奧軟式曲棍球選拔賽 新化高工奪分組冠軍
台南新化高工參加2025冬季世界特殊奧運軟式曲棍球選拔賽，昨天在決賽擊敗中山工商，贏得C組冠軍。主辦單位將挑選兩名新化高工選手加入2025中華台北特奧國家代表隊，繼續為國爭光。
校方表示，隊員員黃朝聖攻進4分是得分王，他上高中才接觸特奧運動，這是第三次參加選拔賽。黃朝聖非常喜歡團體賽，一次又一次訓練及參賽，從害羞的高一生蛻變成隊上得分好手，發現自己的運動優勢，是很大的突破。黃朝聖說，特奧比賽讓他自信心提升。
這次代表隊主力選手吳承翰、許仲崴原是籃球校隊隊員，因隊友先前參加特奧融合賽、邀請兩人加入。吳承翰說，因首次接觸特奧。這次他的任務，就是以防守為主，是守門員前的最後一道防線，決賽中也的確和守門員合作，成功守住球門。
許仲崴說，在整個訓練及比賽過程，發現特奧運動員和自己原本的印象很不一樣，可以跑到位，也可以培養默契合作，在比賽中，他的任務是扮演助攻角色，截球後立刻傳給運動員射門，也在運動員進攻時幫忙破解對方防守。
校長林聰明指出，融合運動促進校園友善、增進球員信心，感謝台南特教學校合作伙伴許柏仁老師協助，校際合作與資源整合讓指導老師、學生、選手都獲得全國大賽寶貴經驗，感謝所有選手的努力與付出、所有指導老師的辛勤指導，共同為台南、為學校爭取光榮。
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