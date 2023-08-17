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東亞青運／摘下史上首金、首牌 柔道小將賴旻洋寫紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國烏蘭巴托東亞青運柔道男子60公斤以下級賴旻洋獲得金牌，為代表團增添第一金。圖／體育署提供
我國烏蘭巴托東亞青運柔道男子60公斤以下級賴旻洋獲得金牌，為代表團增添第一金。圖／體育署提供

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，我國柔道小將賴旻洋今天在60公斤以下級擊退南韓對手，拿下我國代表團本屆第1面金牌，也是我國代表團第1面獎牌。

首度舉辦的東亞青運，今年我國共組成188人代表團，其中包括112位選手將參加田徑、羽球、籃球5對5、籃球3對3、拳擊、電競、足球、桌球、柔道、跆拳道、排球及角力運動。

而在今天賽事我國就傳來捷報，柔道代表隊成果豐碩，總計獲得1金2銀1銅，除賴旻洋獲得金牌外，女子柔道44公斤以下級黃玟儀、48公斤以下級楊秀英獲得銀牌，及男子66公斤以下級趙令翔獲得銅牌。

體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，今年初即著手規畫並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。

此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。

東亞青運 柔道

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