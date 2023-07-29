金恩盃／謝淑薇還是沒打 18歲盧曼琳扛2點率台灣重返第1級

在馬來西亞登場的金恩盃亞大區第2級女網賽，台灣代表隊在今天的關鍵升級戰，靠著18歲小將盧曼琳力扛單、雙打2點，以2比1逆轉擊敗紐西蘭，重返明年亞大區1級戰場。

今年台灣女網代表隊派出謝淑薇、李珮琪、盧曼琳、詹皓晴、詹詠然參加金恩盃亞洲/大洋區第2級，預賽和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲分在A組，並且以預賽第2闖進4強交叉決賽。

台灣女網在謝淑薇始終不出賽，李珮琪嚴重肩傷雙雙缺席下，詹詠然頂著身體不適上場擔任首點女單，只不過她在比賽中舊疾「姿勢性過速心搏症」再度發作，讓她以4比6、2比6落敗。

連續2天在單打出賽的詹詠然，賽後難掩未能幫球隊拿下勝利的落寞，她說：「我的症狀又發作了，打到第二盤2比1領先時，我的精神不佳，球都看不清楚，心想撐到最後看看會不會好轉，結果還是沒有辦法。」

第2點女單再度推出18歲小將盧曼琳上場，將士用命的她，以6比3、7比5擊敗紐西蘭一姐、身高多她20公分的羅莉芙（Erin Routliffe），成功替台灣女網續命。

第3點雙打原本排定由「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴出賽，但因為詹詠然身體嚴重不適，臨時改由盧曼琳搭配詹皓晴，結果她們不負眾望，再以2個6比3獲勝，也以2比1的點數擊敗紐西蘭，確定明年重返亞大區一級賽場。

盧曼琳在昨天預賽最終戰對香港同樣單、雙打出賽，共打了270分鐘，休息不到24小時，今天再度肩負2點，又打了203分鐘，堪稱台灣女網的最大功臣。

參加亞大區第2級的台灣女網代表隊，經歷連續6天的激戰終於有好結果。13天前還風光拿下溫網女雙冠軍的謝淑薇，這次雖然參賽，但僅在對新加坡時無關勝敗的第3點雙打出賽，後續賽程都稱傷勢影響無法出賽，只能坐在場邊看著隊友辛苦帶傷拚戰。