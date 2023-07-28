金恩盃／詹家姊妹扮功臣 中華隊明與紐西蘭爭升級資格

2023金恩盃亞大區二級女網賽，今天在馬來西亞首都吉隆坡進行分組賽最後一戰，詹詠然、詹皓晴姊妹扮演功臣，一在單打逆轉，一在雙打拚命，盧曼琳還追平中華隊史上在金恩盃（含前身聯邦盃）單場耗時最久的一役，中華隊最終以2：1擊敗香港隊，29日將在升級賽迎戰B組第一紐西蘭隊，再勝便可於明年晉級亞大區一級。

今天第一點單打詹詠然上演逆轉秀，先丟首盤的她在第二盤5：6落後時救回一記賽末點，歷經2小時48分鐘苦戰，以6：7（5：7）、7：6（7：3）、6：2險勝27歲的香港對手伍曼瑩，替中華隊拿下第一點勝利。

第二點單打，18歲小將盧曼琳先盛後衰，她以6：4、5：7、3：6敗給31歲香港老將胡可澄，讓雙方戰成一平，而盧曼琳第二點打了3小時又3分鐘，追平中華隊之前保有單場耗時最久紀錄。

關鍵第三點雙打，詹皓晴搭配盧曼琳以7：5、6：3戰勝胡可澄／伍曼瑩，中華隊2：1扳倒香港隊，三點總用時7小時15分鐘，改寫之前的6小時7分鐘。

第一點打出大逆轉的詹詠然表示，「今天大家都盡力了，可惜第二點沒拿下。雙打時，皓晴隔著柵欄對我說，腿很痛，快跑不動了，但她還是拚出全力，不斷在網前搶分，我對她的鬥志十分感動。」

中華隊領隊楊蔚萌對於今天全隊將士用命，打出漂亮一仗感到欣慰，他認為，升級賽無論輸贏都沒關係，「我們用盡所有能用的人力，為了贏球，連單打選手都去打雙打，雙打選手都來打單打，但不能打的還是不能打。我希望明天大家開開心心地放鬆心情，愉快地去享受最後一場比賽。」

而今天下午我國駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比，在領隊楊蔚萌陪同下，前往球場恭喜謝淑薇在法網與溫網女雙奪冠的成就。對於楊蔚萌詢問謝淑薇的腳傷有沒有好一點，明天情況如何？謝淑薇則表示，醫生說這是在球場上受的傷，不希望她現階段回到球場。