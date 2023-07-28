金恩盃／中華隊勝香港 29日4強力抗紐西蘭拚重返一級

金恩盃亞大區第2級預賽，台灣女網今天在關鍵戰役力拚香港以2比1獲勝，確定搶下A組第2，明天4強交叉賽將對上紐西蘭，爭奪重返一級的機會。

金恩盃亞洲/大洋洲第2級預賽，台灣女網代表隊派出謝淑薇、李珮琪、盧曼琳、詹皓晴、詹詠然參賽，預賽和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲分在A組。

今天的預賽最終日，台灣和香港賽前同為3勝1敗，只要誰獲勝，就能以分組第2晉級明天的4強交叉決賽。

首點女單台灣派出詹詠然應戰，雖然詹詠然首盤以6比7落敗，並且在第2盤一度被對手取得賽末點，幸好詹詠然發揮豐富的經驗，先化解賽末點後以7比6拿下第2盤，接著再以6比2收下第3盤以及首點勝利。

第2點女單由李珮琪對上香港的胡可澄，首盤對手開賽就取得4比0領先，但隨後申請醫療暫停治療膝蓋，治療過後，李珮琪連拿6局反倒逆轉收下首盤。

不過第2、3盤胡可澄找回狀態，以7比5、6比3逆轉擊敗李珮琪，幫助香港隊搶下第2點。

進入關鍵的第3點女雙，台灣由詹皓晴搭檔18歲小將盧曼琳出賽，首盤雖一度以4比1領先，但隨後被追成4比4，接著第11局台灣組合先保發，接著又順利破發，先以7比5拿下首盤勝利。

第2盤前5局結束，台灣組合以3比2領先，來到關鍵第6局，詹皓晴、盧曼琳順利破發，取得關鍵的4比2領先，隨後雙方都保發，最終就讓台灣組合以6比3拿下第2盤以及比賽的勝利。

明天4強交叉決賽，台灣將對上B組冠軍紐西蘭，若能獲勝就可重返亞大區第1級。拿下今年溫網、法網雙料冠軍的謝淑薇，今天雖然有到球場練球，但最後在醫生評估腳踝傷勢後，建議她不要出賽，因此明天對紐西蘭之戰謝淑薇上場機會不大。