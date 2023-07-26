瓊斯盃／暌違3年再舉辦 女子8月5日打頭陣、男子12日燃戰火

因疫情停辦三年，瓊斯盃籃球賽8月終於回歸，女子組將於8月5日登場，男子組8月12日接棒，除是杭州亞運的前哨戰，多位好手也將首度穿上國家隊戰袍「在家比賽」，準備在台北和平籃球館一展身手。

邁入第42屆的瓊斯盃是國際籃總的正式國際賽事，但因疫情停辦三年，今年總算回歸，8月5日到9日的女子組賽程除了地主中華藍和中華白，還有日本、南韓、菲律賓和伊朗隊；男子組8月12日到20日登場，地主兩隊外還有日本、南韓、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、卡達、伊朗和美國隊。

女籃6隊採單循環，8月5日開幕戰上演中華白和日本隊的「中日大戰」；男籃9隊同樣是單循環賽制，8月12日首日也是中華白和日本的傳統好戲，開幕典禮後由中華藍出戰菲律賓，8月20日的最終日賽程由中華藍和南韓上演壓軸對決。

今年女子組的外隊組成，伊朗和菲律賓都是國家隊出征，南韓由職業女籃WKBL釜山BNK Sum代表，日本是WJBL上季第7名的CHANSON V-MAGIC來台。

中華藍隊等同「一軍」，主要目標瞄準9月底的杭州亞運，總教練桑茂森提到，目前陳盈駿和李愷諺都因傷沒能參與訓練，瓊斯盃不確定能否出賽，「盈駿是不確定，沒說不打，但以調整他身體為基準，亞運還有2個月，沒有問題。愷諺是膝傷，現在進行比較保守的治療，瓊斯盃應該不會打。」