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T1聯盟／恢復自然選秀 聯盟公布41人新人選秀會名單

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供

T1聯盟新人選秀會將於14日下午3點在松菸文創1號倉庫舉辦，聯盟今天公告最終報名的41人名單，成都世大運國手高錦瑋、旅美好手唐維傑和台師大林信寬成選秀「狀元」熱門人選。

上屆新人選秀會，T1聯盟採取「指名制」，每輪由各隊指名球員，若有球隊同時選擇相同球員則由球員逆指名球隊，今年選秀會採自然選秀制，順序依照2022到23球季例行賽戰績排名而定，由台啤雲豹握有狀元籤。

新加入的台新承接台灣啤酒英熊的參賽權，且因台新並未承接台啤球員，為顧及球賽精彩程度、平衡各隊戰力，台新每輪擁有第二順位與最末順位選秀權，再加上承接台啤首輪第四順位，以及原台啤和太陽交易的第二輪選秀權，前兩輪共有6個選秀權。

自第三輪起，各球團選秀順位不變，最多進行8輪選秀，因此今年T1聯盟首輪選秀順序將是雲豹、台新、太陽、台新（承接台啤）、海神、獵鷹、特攻、台新，次輪雲豹、台新、台新（原太陽）、海神、獵鷹、特攻、台新。

T1聯盟今天公告參與選秀會的41人名單，唐維傑原本有報名PLG新人選秀會，但已確定退出，代表T1聯盟球隊不會選到「空氣」；另2名狀元大熱門高錦瑋和林信寬，原本就只報名T1聯盟。

參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
參加T1聯盟選秀會球員。圖／T1聯盟提供
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選秀 T1聯盟 台啤

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