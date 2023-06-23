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台北羽賽／原訂24日晚就離台 泰16歲甜心首闖4強擬改航班

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普闖進到台北公開賽4強。記者林伯東／攝影
16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普闖進到台北公開賽4強。記者林伯東／攝影

世界排名第54名的16歲泰國羽球甜姐兒歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），這在來台參加台北羽球公開賽掀起不少話題，在今天的8強賽出戰我國好手宋碩芸，最終她以19：21、21：14、21：8逆轉勝出搶下4強賽門票，而原訂明天晚間7點將離台的她，也將視明天比賽狀況來決定是否更改行程。

年僅16歲的歐帕妮普，這次台北羽球公開賽一路過關斬將，在前兩輪連退我國好手陳肅諭、黃宥薰後，今天面對世界排名34名的宋碩芸，她更是上演驚奇逆轉秀，搶下個人生涯首張BWF超級300系列賽的4強門票。

16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普闖進到台北公開賽4強。記者林伯東／攝影
16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普闖進到台北公開賽4強。記者林伯東／攝影

這也是歐帕妮普生涯第3度與宋碩芸交手，且最終都由歐帕妮普拿下勝利，其中包括去年丹麥名人賽冠軍賽就是擊敗宋碩芸，拿下個人第二面國際賽單打金牌。談到與宋碩芸的對戰，歐帕妮普說：「每一場比賽我都是專注在自己，我過去兩次跟宋碩芸比賽她都有很好的表現，我只能專注在自己。今天每一球我都很專注在當下，現在比完賽也真的很累。」

這次台北公開賽歐帕妮普原以為自己將會早早打包，所以原訂明天晚間7點就將搭機離台，不過在闖進4強賽後，也迫使她可能要改變班機，「我訂的是明晚7點的機票，所以還是要取決於比賽時間點，如果明天打下午2點，而且我輸了，可能就不需要更改，但如果比賽時間有異動應該就會更改時間。」

歐帕妮普在闖進4強後，將與美國華裔選手張蓓雯與印尼選手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）之戰的勝者爭奪冠軍賽門票，對於這次來台受到球迷的高度關注，她則說：「我真的很訝異，也謝謝台灣的大家對我的關注。對於明天比賽我感到相當興奮，我會拿出最好表現。」

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