快訊

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

腦霧、心律不整副作用頻傳…BNT疫苗公司在德面臨數百件官司 鉅額求償金曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／加拿大公開賽拉尾盤太慢 潘政琮錯失領先優勢並列第3

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘政琮在加拿大高球公開賽以1桿之差獲並列第三。法新社
潘政琮在加拿大高球公開賽以1桿之差獲並列第三。法新社

以獨居領先姿態進入今天加拿大公開賽最終輪，我國旅美高球好手潘政琮前9洞吞下2個柏忌，轉場後雖火力全開，最後5洞就射下4隻小鳥，可惜以1桿之差錯失延長賽拚冠機會，最終以272（-16）桿並列第3，仍寫下本季最佳成績。

地主名將泰勒（Nick Taylor）和英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）同以271（-17）桿完賽，兩人進入延長賽，第4洞加賽泰勒推進神奇的72呎老鷹推桿，驚險成為1954年後首位留冠的地主選手，終結加拿大69年的等待。

「我說不出話了，這座冠軍是在場的大家的，還有給我的親友們，我無法用言語形容，這是前所未有的不可思議感受。」淚水在眼眶打轉的泰勒感性說，今天是很特別又驚奇的一天，感謝地主球迷每洞都為自己加油打氣，「當延長賽雨下下來時，這給你力量繼續前進，保持專注，這都是他們的功勞。」

地主名將泰勒贏得加拿大高球公開賽冠軍。路透
地主名將泰勒贏得加拿大高球公開賽冠軍。路透

35歲的泰勒首輪只揮出75（+3）桿，但第二輪繳出67（-5）桿好成績，避免遭到淘汰，第三輪更揮出63（-9）桿，進入決賽輪時只落後領先的小潘3桿；今天他再抓下8鳥，雖吞下2柏忌，仍以66（-6）桿表現爭取到爭冠機會，最終在延長賽戲劇擊敗弗利特伍德，笑納162萬美元的冠軍獎金。

2019年4月RBC傳承高球賽首度奪下PGA冠軍的小潘，今天雖錯失第2冠，並列第3成績仍是本季最佳，47萬7000美元獎金也是本季最大筆獎金。

老鷹 潘政琮

延伸閱讀

PGA／潘政琮差1桿無緣爭冠 加拿大公開賽並列第3仍為本季最佳

PGA／返幸運地拚美巡第2冠 潘政琮：在加國有美好回憶

PGA／加拿大公開賽 潘政琮2桿之差獨居領先拚生涯第2冠

PGA／加拿大高球賽次輪 潘政琮演獵鷹秀飆66桿並列第2

相關新聞

PGA／加拿大公開賽拉尾盤太慢 潘政琮錯失領先優勢並列第3

以獨居領先姿態進入今天加拿大公開賽最終輪，我國旅美高球好手潘政琮前9洞吞下2個柏忌，轉場後雖火力全開，最後5洞就射下4隻...

女足／踢下U20會內賽門票 中華隊凱旋歸國

中華女足U20代表隊6月前往緬甸挑戰2024烏茲別克亞洲盃資格賽第二輪，與同組的中國、地主緬甸及尼泊爾共四支隊伍共同較勁...

大小鐵人樂騎西子灣 零收費公益運動系列講座正式開跑

致力於耐力型賽事安全和運動公益的社會企業「醫護鐵人」與上櫃公司邑昇實業旗下電動輔助自行車品牌DOSUN，廣邀高雄各大運動社團和品牌商，以公益講座形式於6/10開辦首場零收費公益講座，活動現場除了來自國立成功大學體育健康與休閒研究所林麗娟教授分享兒童體育對身心發展的影響及丸鐵教練徐培嚴分享傳承-7到15歲小鐵人訓練之態度養成等講座外，更安排DOSUN電輔車及昇陽自行車所代理的小鐵人自行車免費試乘暢遊西子灣活動，讓參加的民眾不僅獲得專業運動知識更能親身參與，系列公益講座活動將從6月持續至9月，歡迎民眾踴躍參與。

台琉盃帆船賽 今起拚越洋賽

2023基隆潮境海灣節系列活動，昨天由台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽揭開序幕，基隆到日本宮古島越洋賽今天啟航。基隆市長謝國樑...

游泳／黃渼茜獲亞運接力資格 吳浚游出佳績仍無緣達標

中正盃全國游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館進行第4日賽程，小4神童何康婗雖然在200公尺自由式丟金，今天...

籃網球／亞青賽不敵汶萊 中華隊吞首敗

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽面對汶萊隊，兩隊實力接近，中華小將全場奮戰，可惜以25：41落敗，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦