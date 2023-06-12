PGA／加拿大公開賽拉尾盤太慢 潘政琮錯失領先優勢並列第3

以獨居領先姿態進入今天加拿大公開賽最終輪，我國旅美高球好手潘政琮前9洞吞下2個柏忌，轉場後雖火力全開，最後5洞就射下4隻小鳥，可惜以1桿之差錯失延長賽拚冠機會，最終以272（-16）桿並列第3，仍寫下本季最佳成績。

地主名將泰勒（Nick Taylor）和英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）同以271（-17）桿完賽，兩人進入延長賽，第4洞加賽泰勒推進神奇的72呎老鷹推桿，驚險成為1954年後首位留冠的地主選手，終結加拿大69年的等待。

「我說不出話了，這座冠軍是在場的大家的，還有給我的親友們，我無法用言語形容，這是前所未有的不可思議感受。」淚水在眼眶打轉的泰勒感性說，今天是很特別又驚奇的一天，感謝地主球迷每洞都為自己加油打氣，「當延長賽雨下下來時，這給你力量繼續前進，保持專注，這都是他們的功勞。」

地主名將泰勒贏得加拿大高球公開賽冠軍。路透

35歲的泰勒首輪只揮出75（+3）桿，但第二輪繳出67（-5）桿好成績，避免遭到淘汰，第三輪更揮出63（-9）桿，進入決賽輪時只落後領先的小潘3桿；今天他再抓下8鳥，雖吞下2柏忌，仍以66（-6）桿表現爭取到爭冠機會，最終在延長賽戲劇擊敗弗利特伍德，笑納162萬美元的冠軍獎金。

2019年4月RBC傳承高球賽首度奪下PGA冠軍的小潘，今天雖錯失第2冠，並列第3成績仍是本季最佳，47萬7000美元獎金也是本季最大筆獎金。