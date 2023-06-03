體操／新加坡公開賽 李智凱鞍馬摘金

「鞍馬王子」李智凱今天在新加坡體操公開賽鞍馬決賽，以難度6.5分的成套動作，再度獲得高分15.40分，連續2站賽事都登上頒獎台，拿下個人本季第2面鞍馬金牌。

東京奧運鞍馬銀牌得主李智凱今年4月底參加體操世界盃開羅站，獲得鞍馬金牌，本季首面獎牌開張，這次參加新加坡體操公開賽，備戰6月10日起登場的亞錦賽，他先是率領台灣男團A隊摘金，個人在鞍馬項目資格賽更是以第1名之姿晉級。

李智凱今天在鞍馬決賽上陣，再度拿出難度6.5分的成套動作，並獲得高分15.40分，收下金牌，不僅李智凱奪金，台灣隊還一舉攻占鞍馬前4名，其中蕭佑然、黃彥章各獲得銀牌、銅牌。

台灣隊總教練林育信接受中央社記者訪問時表示，現階段新規則難度分6.5分，都算是很高的分數，而李智凱從埃及站到新加坡公開賽2天賽事，都使用難度6.5分套路，「得分都15.40分，扣分都壓在1.1分內，感覺已經開始回穩」。

李智凱接下來將展開一連串國際賽，並將在世大運尋求3連霸，林育信認為，李智凱以6.5分鞍馬成套，若能維持扣分1.0至1.1分，就能爭取世大運、亞運會金牌。

另外，男子組部分，林冠儀繼昨天個人全能銀牌後，今天再添獎牌入袋，吊環、地板項目各進帳金牌、銀牌，伊冠鈞在地板項目以銅牌作收。

女子組部分同樣傳出捷報，昨天奪得全能銀牌的賴品儒，今天再拿下高低槓銀牌、跳馬銅牌，而林宜蓁則搶下跳馬金牌。