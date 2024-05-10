快訊

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

交朋友都在算計！四生肖城府深心機重…雞會挑撥、他踩別人屍體往上爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／國家隊協議會談 工會提12訴求盼瓊斯盃前簽訂

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
籃協副秘書長張承中（左）、球員工會辦公室副主任葉子彧（右）。記者劉肇育／攝影
籃協副秘書長張承中（左）、球員工會辦公室副主任葉子彧（右）。記者劉肇育／攝影

中華籃協今天與台北市職業籃球員職業工會 今天進行首次的國家隊選手參賽權益會談，在會議上工會代表辦公室副主任葉子彧也提出12項訴求，雙方也在未來定調2周進行一次會議，期待能在瓊斯盃開打前能夠促成參賽協議簽訂。

中華男籃在今年亞洲盃第一階段賽事爆發球員參賽權益等相關議題，並引發檢討聲浪，而今天中華籃協也與球員工會舉行首次的國家隊選手參賽權益會談，中華籃協由副秘書長張承中出席，球員工會則是由理事長曾文鼎與辦公室副主任葉子彧代表，會議由政大副教授林佳和擔任主持人、體育署競技運動組組長藍坤田與會下進行。

在會議中葉子彧也代表工會提出針對參賽協議的12項主要訴求，包括「預留協議審閱期」、「集訓及參賽期程、場館」、「住宿及交通」、「防護及後勤」、「出場費」、「集訓及參賽期間保險」、「體檢及藥檢」、「違規處分」、「肖像權相關」、「球衣及裝備」、「母球團薪資調整規範」、「禁搭便車條款」。

其中包括在賽事集訓前3個月就提供給選手相關的未來期程、參與賽事名稱、比賽場地、集訓時間、場地等相關資訊進行審閱，另外在集訓與參賽期間住宿以四星級以上單人房為主，國內長距離移動以高鐵搭配球隊巴士，國境移動則是以飛機商務艙；至於在外界關心的出場費和保險部分，正式國際賽出場費1萬元、商業性質賽2萬元，集訓及參賽期間保險則比照棒球國家隊規格。

至於今年亞洲盃資格賽期間傳出保險部分因為無法取得球員薪資證明而導致施行困難部分，球員工會則強調，球員部分完全願意提供這樣的資訊，但礙於合約中有保密條款以及與母球團權利義務問題，建議由中華籃協直接跟球團取得合約和投保薪資證明。

對於這次球員工會提出的12項訴求，葉子彧透露，目前球員工會成員約為120人，其中PLG就有百分之60為會員、T1聯盟則有百分之50，至於WSBL與SBL仍是要再努力的部分，而這次的國家隊參賽協議除了工會成員參與討論外，每一位CBA旅外球員甚至是去年世大運選手都納入討論對象。

在球員工會於今天拋出12項訴求後，雙方也達成共識未來朝著2周進行一次會議的方式展開協商，希望能在7月份的瓊斯盃前簽訂國家隊參賽協議。

籃球

延伸閱讀

工會調查：92%醫院「三班護病比」違規 近百家醫院上榜

醫師工會調查：近7成女醫遭性騷、近3成懷孕要值大夜班

竹縣慈孝家庭楷模評選出爐 籃球後衛變尖石「阿信」

長榮航勤工會開會地點太遠 基層員工質疑：故意流會

相關新聞

籃球／國家隊協議會談 工會提12訴求盼瓊斯盃前簽訂

中華籃協今天與台北市職業籃球員職業工會 今天進行首次的國家隊選手參賽權益會談，在會議上工會代表辦公室副主任葉子彧也提出1...

籃球／工會訴求已部分落實 張承中：不會換位置換腦袋

中華籃協今天與台北市職業籃球員職業工會進行首次的國家隊選手參賽權益會談，對於工會在會議中提出的12項訴求，中華籃協副秘書...

T1聯盟／擊退林秉聖 海神庫薩斯獲年度防守球員 

T1聯盟2023-24賽季年度防守球員得主正式揭曉，由高雄全家海神庫薩斯以票選得分73分大幅領先台北台新戰神林秉聖、台啤...

T1聯盟／無緣年度第一隊 林秉聖：不被看好愈想證明

台北台新戰神後衛林秉聖今天在與新北中信特攻的季後賽首輪第3戰中，全場拿下24分、7籃板，在攻守兩端的亮眼表現一度讓場邊主...

T1聯盟／與戰神打防守焦土戰 特攻教頭稱籃框像不存在

台北台新戰神今天與新北中信特攻在台大體育館進行季後賽第3場比賽，不過兩隊整場比賽手感冷冰冰，合計出手78次三分球僅命中1...

T1聯盟／19分落後大逆轉 戰神擊退特攻2：1聽牌

T1聯盟季後賽台北台新戰神今天在主場台大體育館與新北中信特攻上演系列賽第3戰對決，地主戰神雖然一度落後到19分，但第三節後段與第四節初由洋將強森和林秉聖聯手帶動反撲攻勢，最終戰神就以80：72逆轉勝出，系列賽取得2：1聽牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。