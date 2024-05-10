籃球／國家隊協議會談 工會提12訴求盼瓊斯盃前簽訂

中華籃協今天與台北市職業籃球員職業工會 今天進行首次的國家隊選手參賽權益會談，在會議上工會代表辦公室副主任葉子彧也提出12項訴求，雙方也在未來定調2周進行一次會議，期待能在瓊斯盃開打前能夠促成參賽協議簽訂。

中華男籃在今年亞洲盃第一階段賽事爆發球員參賽權益等相關議題，並引發檢討聲浪，而今天中華籃協也與球員工會舉行首次的國家隊選手參賽權益會談，中華籃協由副秘書長張承中出席，球員工會則是由理事長曾文鼎與辦公室副主任葉子彧代表，會議由政大副教授林佳和擔任主持人、體育署競技運動組組長藍坤田與會下進行。

在會議中葉子彧也代表工會提出針對參賽協議的12項主要訴求，包括「預留協議審閱期」、「集訓及參賽期程、場館」、「住宿及交通」、「防護及後勤」、「出場費」、「集訓及參賽期間保險」、「體檢及藥檢」、「違規處分」、「肖像權相關」、「球衣及裝備」、「母球團薪資調整規範」、「禁搭便車條款」。

其中包括在賽事集訓前3個月就提供給選手相關的未來期程、參與賽事名稱、比賽場地、集訓時間、場地等相關資訊進行審閱，另外在集訓與參賽期間住宿以四星級以上單人房為主，國內長距離移動以高鐵搭配球隊巴士，國境移動則是以飛機商務艙；至於在外界關心的出場費和保險部分，正式國際賽出場費1萬元、商業性質賽2萬元，集訓及參賽期間保險則比照棒球國家隊規格。

至於今年亞洲盃資格賽期間傳出保險部分因為無法取得球員薪資證明而導致施行困難部分，球員工會則強調，球員部分完全願意提供這樣的資訊，但礙於合約中有保密條款以及與母球團權利義務問題，建議由中華籃協直接跟球團取得合約和投保薪資證明。

對於這次球員工會提出的12項訴求，葉子彧透露，目前球員工會成員約為120人，其中PLG就有百分之60為會員、T1聯盟則有百分之50，至於WSBL與SBL仍是要再努力的部分，而這次的國家隊參賽協議除了工會成員參與討論外，每一位CBA旅外球員甚至是去年世大運選手都納入討論對象。

在球員工會於今天拋出12項訴求後，雙方也達成共識未來朝著2周進行一次會議的方式展開協商，希望能在7月份的瓊斯盃前簽訂國家隊參賽協議。