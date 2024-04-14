T1聯盟／特攻慘敗林韋翰不滿 直言年輕球員努力不夠

在台北大巨蛋才開心不到24小時，台灣職籃T1聯盟中信特攻今天就以76比114慘敗給台北戰神38分，後場指揮官林韋翰賽後撂重話，直言「隊上的年輕球員努力的夠多嗎？」

T1職業籃球聯盟新北中信特攻昨天在大巨蛋首戰以88比81擊敗戰神，但今天開打後表現荒腔走板，首節僅拿11分，上半場團隊投籃命中率僅18%，讓戰神僅用半場就奠定雙方勝敗。

帶著左膝傷勢出賽的林韋翰，打了22分鐘攻下15分、3助攻，是全隊得分唯一突破雙位數的本土球員。

林韋翰賽後受訪時嚴肅地表示，現在因為還有傷，場上能做的事情不多，就是繼續增強股四頭肌力量，「但我想問隊上的年輕球員，你們努力的夠多嗎？如果夠的話，今天的比賽應該不會打成這個樣子。」

林韋翰強調，今年大多都在養傷所以沒有跟隊，能提醒年輕球員的時間不多，「不過大家都是職業球員了，就要對得起這4個字，大家都拿高薪卻打出這樣的內容，應該要多投入訓練，不要被這些光環給騙了。」

特攻總教練李逸驊也贊同子弟兵說法，「我在學生時期都是以打敗學長為目標，但現在球隊裡頭的好人太多，大家練習時都不敢挑戰學長、衝撞學長，不過職籃是個很殘酷的舞台，如果不願意挑戰就很容易被淘汰。」