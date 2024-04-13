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T1聯盟／台北大巨蛋打籃球賽 球迷讚嘆聲光效果超棒

中央社／ 台北13日電
T1職業籃球聯盟首度打進台北大巨蛋，13日下午由新北中信特攻隊與台北戰神隊交手，吸引逾萬名球迷進場，戰神啦啦隊Taishin Wonders也在場邊賣力應援。中央社
T1職業籃球聯盟首度打進台北大巨蛋，13日下午由新北中信特攻隊與台北戰神隊交手，吸引逾萬名球迷進場，戰神啦啦隊Taishin Wonders也在場邊賣力應援。中央社

T1職籃聯盟首度進軍台北大巨蛋，現場湧進1萬5600名球迷見證歷史，來自新莊的球迷潘先生表示，現場的燈光效果真的超讚，只可惜本壘後方的座位視線會被擋到。

T1新北中信特攻和台北戰神今、明2天都在台北大巨蛋交手，這也是大巨蛋啟用後，首場的籃球賽事，為了打造這個舞台，2隊總共投入破千萬元的費用。

家住新莊的潘先生平常也會到新莊體育館看T1特攻和P. LEAGUE+聯盟的新北國王賽事，這次也跟風到大巨蛋看球，買的是棒球場本壘席後方的座位。

潘先生透露，現場的氛圍非常棒，尤其是燈光和聲音的效果非常好，看球的氣氛超嗨，「比較可惜的是，我的座位在本壘後方，屬於比較平坦的區域，所以很容易被前面的人或者設備擋到，這點比較可惜。」

坐在票價最貴「攻戰席」4000元的球迷林先生則在接受中央社訪問時透露，自己平常就是戰神的球迷，以往都是在和平館看球，雖然已經很棒了，但是到大巨蛋又完全是不同的體驗。

林先生表示，雖然知道在大巨蛋打籃球不會是常態，但還是希望以後有機會的話可以再多辦幾場，相信球迷一定都會買單。

籃球

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