T1聯盟／大巨蛋今首場籃賽 調適空間感

T1聯盟台北台新戰神隊與新北中信特攻隊，今明兩天將於台北大巨蛋舉行「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，成為大巨蛋啟用以來首場籃球賽，昨天兩隊球員首度進大巨蛋練球，並對球場硬體高度評價，而兩隊頭牌球星阿巴西、林秉聖，也都對於大巨蛋的史上首顆進球展現企圖心。

歷經一個半月籌備與3天進場作業，戰神與特攻兩隊教練、球員昨天首度踏進大巨蛋練球，事前所擔心的「空間感」問題，因為觀眾席離球場距離較近，球員普遍認為對於出手影響不大，但仍有罰球燈光刺眼以及地板軟硬度需要適應等問題。

不過對於能夠首度踏入大巨蛋進行籃球賽，兩隊教練、球員都還是給予相當高評價，林韋翰甚至直言希望特攻球團能爭取大巨蛋成為主場，至於戰神射手黃聰翰在練球前還特別走到外野草皮區感受一下大巨蛋的氛圍，「原本還滿想要站一下投手丘，可惜被保護起來了。」

對於與戰神球團攜手將職籃賽事搬進大巨蛋，特攻總經理劉志威透露成本約為1千多萬元，「職業聯盟就是要不斷創造價值，看這場館帶給職業什麼樣的可能性，不管是嘗鮮還是新奇，都還是要符合專業，如果場館能帶來不同感受，相信我們、聯盟、台新未來也都願意再去嘗試。」

今天首戰也預計將湧入1萬5600名的球迷，有望改寫「魔獸」霍華德在台首場賽事創下的1萬5537名球迷進場職籃紀錄。至於外界關注的大巨蛋首顆進球將由誰投進，兩隊本土一哥阿巴西、林秉聖都表達企圖心。