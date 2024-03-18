快訊

男大生幫籌95萬元返鄉基金 睽違10多年能回老家...校警激動跪地

MLB／情人眼裡出好球 大谷3支0飛球出局仍有真美子甜笑鼓掌

一周如過四季！這日最冷恐跌破10度 周末暖如夏飆破30度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／陳信安看歸化球員 國籍法是第一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安出席全國國民小學籃球錦標賽記者會。記者曾思儒／攝影
桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安出席全國國民小學籃球錦標賽記者會。記者曾思儒／攝影

中華男籃上月亞洲盃資格賽第一輪慘輸菲律賓隊53分，中華籃協上周召開檢討會，和職籃PLG、T1聯盟達成接續組成「最強中華隊」共識，另有和兩位外籍球員洽談歸化；昔日「台灣飛人」陳信安今天提到，就歸化球員來看，國籍法修正仍是關鍵。

月初從PLG桃園璞園領航猿總經理轉任球團副領隊兼發言人的陳信安，今天西裝畢挺出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會，看到會中立法院副院長江啟臣親臨，還有多位立法委員及議員與會關心基層籃球，讓他十分振奮。

陳信安提到，今天與會者對籃球都有一定了解，希望促成國籍法在立法院這個會期能通過，畢竟原本法規限制嚴格，修法後才有更高機會解決國家隊中鋒懸而未決問題。

根據國際籃總（FIBA）規定，各國家隊僅可登錄1個歸化球員，選手如果超過16歲已經代表過其他國家參加國比賽，則必須「轉籍」，程序更繁瑣。除FIBA限制，我國《國籍法》嚴格，要連續5年、每年合法拘留183天以上，且要具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，才能符合歸化資格。

中華隊僅有的2位歸化球員戴維斯和阿提諾都是以「殊勳」方式，中華籃協新歸化人選鎖定PLG新竹御頂攻城獅狄帝（Deyonta Davis）和福爾摩沙夢想家吉爾貝克（Brandon Gilbeck），但能否趕上11月亞洲盃資格賽第二階段仍是未知數。

陳信安提到，歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，他認為適合台灣的歸化球員一定要有「護框」、「籃板」、「外線」三特質，再搭配台灣優秀本土鋒線，能好好磨合仍會有國際競爭力。

籃球

延伸閱讀

籃球／中華隊有望迎新歸化 戴維斯：重點還是做好保險

HBL／南山慶功到凌晨 MVP黃瀚陞：今天還在興奮

UBA／8強傷腳踝韌帶 宋昕澔決賽出戰打問號

國小籃賽／雙北12球場開戰 317隊創新高

相關新聞

籃球／陳信安看歸化球員 國籍法是第一步

中華男籃上月亞洲盃資格賽第一輪慘輸菲律賓隊53分，中華籃協上周召開檢討會，和職籃PLG、T1聯盟達成接續組成「最強中華隊...

籃球／中華隊有望迎新歸化 戴維斯：重點還是做好保險

日前傳出狄帝、吉爾貝克有意歸化，代表台灣男籃征戰，身為史上首位歸化球員的戴維斯認為，首要目標還是把保險做好，讓球員得到好...

UBA／8強傷腳踝韌帶 宋昕澔決賽出戰打問號

UBA總決賽本周末台北小巨蛋登場，尋求公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」男籃成員游艾喆和宋昕澔，今天先出席2024全國國...

國小籃賽／雙北12球場開戰 317隊創新高

2024年全國國民小學籃球錦標賽將於23日點燃戰火，今年參賽數突破過往，達到317支球隊，來自全國的小球員本周將在雙北1...

T1聯盟／雲豹未註銷資格保留位置 卡森斯難忘台灣球迷熱情

台灣職籃T1聯盟桃園台啤永豐雲豹今天正式宣布，與前NBA球星卡森斯完成續約，預計在4月中抵台，他也誓言要幫助球隊拿下總冠...

T1聯盟／表弟回來了！卡森斯返雲豹待完整季拚冠

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）確定回歸T1聯盟，桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天正式宣佈與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。