籃球／陳信安看歸化球員 國籍法是第一步

中華男籃上月亞洲盃資格賽第一輪慘輸菲律賓隊53分，中華籃協上周召開檢討會，和職籃PLG、T1聯盟達成接續組成「最強中華隊」共識，另有和兩位外籍球員洽談歸化；昔日「台灣飛人」陳信安今天提到，就歸化球員來看，國籍法修正仍是關鍵。

月初從PLG桃園璞園領航猿總經理轉任球團副領隊兼發言人的陳信安，今天西裝畢挺出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會，看到會中立法院副院長江啟臣親臨，還有多位立法委員及議員與會關心基層籃球，讓他十分振奮。

陳信安提到，今天與會者對籃球都有一定了解，希望促成國籍法在立法院這個會期能通過，畢竟原本法規限制嚴格，修法後才有更高機會解決國家隊中鋒懸而未決問題。

根據國際籃總（FIBA）規定，各國家隊僅可登錄1個歸化球員，選手如果超過16歲已經代表過其他國家參加國比賽，則必須「轉籍」，程序更繁瑣。除FIBA限制，我國《國籍法》嚴格，要連續5年、每年合法拘留183天以上，且要具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，才能符合歸化資格。

中華隊僅有的2位歸化球員戴維斯和阿提諾都是以「殊勳」方式，中華籃協新歸化人選鎖定PLG新竹御頂攻城獅狄帝（Deyonta Davis）和福爾摩沙夢想家吉爾貝克（Brandon Gilbeck），但能否趕上11月亞洲盃資格賽第二階段仍是未知數。

陳信安提到，歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，他認為適合台灣的歸化球員一定要有「護框」、「籃板」、「外線」三特質，再搭配台灣優秀本土鋒線，能好好磨合仍會有國際競爭力。