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UBA／世新張俊生盼轉型控球 把勇士隊CP3當範本

中央社／ 台北2日電
體能勁爆的世新大學大二球員張俊生正嘗試轉型為控球後衛。 圖／大專體總提供
體能勁爆的世新大學大二球員張俊生正嘗試轉型為控球後衛。 圖／大專體總提供

體能勁爆的世新大學大二球員張俊生正嘗試轉型為控球後衛，他透露平時會觀察NBA球星保羅的打法，並希望運用到場上，今天他率隊以78比58力退輔仁大學，在UBA複賽拿下4連勝。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽在台北體育館舉行，經過昨天休兵，維持不敗金身的世新，今天靠著張俊生攻下全場最高22分，外帶6籃板、5抄截，加上陳將双挹注14分、5助攻，如願扳倒輔仁大學，大有機會再次叩關4強。

世新總教練何正峰表示，此役有效防堵對手外線，在攻守兩端的策略執行比前3場還要好，而且球的轉換更成熟，「今年目標就是晉級小巨蛋， 所以接下來持續努力，只要有達到預期就好。」

為了替未來的職籃鋪路，張俊生表示，的確有思考轉型為控球後衛，「沒有183公分還在打2、3號。」不過，他並非控衛出身，因此轉型上勢必要經過陣痛期，尤其在控制失誤方面，何正峰也期許張俊生打球更有效率，不要想著直接進球，可以透過切入尋找其他機會。

張俊生透露，平常會觀看美國職籃NBA球星保羅（Chris Paul）在場上判讀防守的細節，並嘗試在練習時模擬，「但我還沒在正式比賽用過，擔心製造不必要的失誤。」去年暑假他前往美國訓練，他認為進步最多的是信心，也發覺自己的不足之處，從中吸取經驗。

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