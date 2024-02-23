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亞洲盃資格賽／舉牌「邪不勝錚」酸籃協遭制止 球迷：哪條規定？

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在和平籃球館迎戰紐西蘭，僅1949人進場。 圖／FIBA授權
中華隊在和平籃球館迎戰紐西蘭，僅1949人進場。 圖／FIBA授權

中華男籃昨天在亞洲盃資格賽以69：89不敵強敵紐西蘭，籃協今天宣布僅1949人進場。另外，有球迷在PTT發文爆料，自己在場內舉著看板，上面寫著「邪不勝錚 台籃加油」，結果竟遭工作人員阻止。

和平籃球館能容納7000名觀眾，但票價過高又在平日，加上劉錚先前發文點出集訓和保險問題，各種因素讓許多球迷對籃協十分不滿，也降低進場意願。

昨天有進場球迷舉著「邪不勝錚 台籃加油」看板抗議，不料下半場剛開打不久，就有大會工作人員前來制止，甚至警告球迷「要報警」。

球迷翻出規定，強調只有政治和宗教性標語才不能舉，因此堅持不離場，接著工作人員到座位對面找籃協高層，隨後事情就不了了之。

中華隊今天已出發前往菲律賓，25日將對決地主菲律賓，下一次主場賽事要等到11月21日，屆時對手會是香港。

球迷舉牌「邪不勝錚」，遭籃協制止。擷圖自網友PTT發文
球迷舉牌「邪不勝錚」，遭籃協制止。擷圖自網友PTT發文

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