PLG／國王三分球命中率差 林書豪：球員的責任

新北國王近期團隊三分球手感低迷，今天東亞超級聯賽對戰日本職籃B聯盟琉球黃金國王，命中率更僅剩12.1%，林書豪認為，並非教練和戰術問題，而是球員的責任。

新北國王在台灣職籃P.LEAGUE+近3場比賽外線命中率均不到3成，今天在主場新莊體育館進行東亞超級聯賽賽事，同樣未有起色，儘管以67比63擊退來訪的日本職籃B聯盟琉球黃金國王，但團隊前15次在外線出手均落空，全場33投更僅4中，包括林書豪第4節倒數26秒超大號三分球。

新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後受訪時表示，團隊進攻為球隊創造出不少空檔，只是空檔沒有投進，但他相信，「隨著球隊逐漸找回手感，有辦法在空檔投進那些球，狀況將會愈來愈好」。

一旁林書豪也為教練緩頰，他表示，若能將今天團隊在外線出手情況剪輯成影片，就能看出與教練、戰術完全無關，「在空檔投進三分球，這是球員的責任」。

林書豪先前腳踝不適，在休息近1週後今天歸隊，談到12日客場出戰新竹御頂攻城獅一役是否會上場，他表示，還不太確定，並坦言現在還是覺得不太舒服。