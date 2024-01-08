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PLG／攻城獅強勢踢館 夢想家11連勝夢碎

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
艾夫伯（左）和高國豪合飆54分，助隊止住夢想家隊連勝。圖／攻城獅隊提供
艾夫伯（左）和高國豪合飆54分，助隊止住夢想家隊連勝。圖／攻城獅隊提供

前天剛迎接追平PLG聯盟最長的10連勝，福爾摩沙夢想家隊昨天想挑戰新猷卻踢到鐵板，近況正佳的新竹御頂攻城獅隊靠高國豪、艾夫伯土洋聯手轟下54分，新洋將狄帝也有效壓制夢想家禁區，聯手助隊以94：89擊敗夢想家，迎接自身6連勝。

夢想家和攻城獅都是PLG連勝隊伍，夢想家開季首戰吞敗後拉出10連勝，追平桃園璞園領航猿隊上季締造的聯盟紀錄；攻城獅走過開季4連敗低潮，昨天帶著5連勝到彰化「踢館」，且在高國豪、艾夫伯領軍下一路領先，儘管半場兩位數優勢在第四節一度被追到1分差，最終仍頂住夢想家追分壓力。

從4連敗到6連勝，攻城獅總教練林冠綸指出，重點是球員組成的化學變化，艾夫伯和其他洋將加入，加上本土傷兵回歸，球隊已經是全員健康狀態，人力調動較充裕，本土球員也更冷靜；他特別點名高國豪，「今年也等於國豪第四年，他成長和接收到的觀念，證明他可以朝聯盟最好後衛邁進。」

從國中開始就是備受矚目的球員，高國豪昨天繳出26分、10籃板和6助攻全能數據，他透露開季4連敗時全隊情緒難免低落，透過不斷調整提升戰績，近期擊敗隊伍包括衛冕軍台北富邦勇士隊、新北國王隊到目前龍頭夢想家，「贏的每一場對我們都是很大信心，很開心能贏球。」

夢想家挑戰11連勝失利，教頭皮爾曼正向說，透過這場激戰可找到球隊問題，「攻城獅上半場雖比我們更強勢，但為我們下半場即刻的修正感到驕傲，也很肯定大家的拚勁，相信經過這場比賽我們可以更加團結。」

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