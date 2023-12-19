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T1聯盟／否認卡森斯只簽10天短約 T1雲豹：是先簽1個月

中央社／ 台北19日電
雲豹執行長張建偉否認卡森斯只簽10天短約。 路透
雲豹執行長張建偉否認卡森斯只簽10天短約。 路透

美媒ESPN報導，將加盟台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹、前NBA球星卡森斯所簽的是10天、4場比賽合約，球隊執行長張建偉今天否認這項說法，他強調，雙方是先簽1個月合約。

雲豹繼上季大動作找來前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）助陣，昨天宣布曾4度入選NBA全明星賽的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），確定將披上雲豹戰袍，後續卡森斯對球隊戰績幫助以及吸票功力備受關注。

卡森斯預計明年1月將在4場雲豹主場桃園巨蛋賽事亮相，美國媒體ESPN知名體育記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）披露，雲豹與卡森斯所簽的是10天、4場比賽合約。

不過，張建偉今天接受中央社訪問時強調，雙方所簽的是1個月合約，在卡森斯明年1月中抵台前就已生效，「採月走月簽， 若磨合得很好，戰績很好、球迷買帳，就會一直走下去」。他透露，是由卡森斯主動提出，除了考量與球隊磨合外，還有個人與家庭因素。

雲豹在打完明年1月20、21、27及28日的4場主場賽事後，接下來將展開逾2個月客場之旅，得到4月13日才會回到主場作戰。

談到明年2、3月客場出賽期間是否考慮與卡森斯續簽合約，張建偉表示，「如果1月4場主場比賽都打得好，當然不排除。」

Dwight Howard DeMarcus Cousins

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