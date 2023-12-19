T1聯盟／魔獸盼卡森斯單場砍100分 FIBA和沃神也轉發消息

台啤永豐雲豹隊昨天官宣前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟，上季曾效力雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在個人社群分享這項消息，他希望卡森斯能像傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）一樣，單場狂砍100分。

卡森斯預計出戰1月20、21、27及28日雲豹在桃園巨蛋主場的賽事，他昨天透過影片向台灣球迷喊話，「非常開心能來到台灣展現我的球技，請大家進場來為我加油吧，到時候見啦。」

魔獸上季效力過雲豹，首戰就狂砍38分25籃板9助攻4阻攻，但他後續沒超越這場得分紀錄。他昨天在個人社群興奮表示，「Lets Go！卡森斯我必須見到你像張伯倫一樣得到100分。」霍華德還寫道，「我上賽季時就告訴表弟來台灣打球，現在他真的來了！如果你希望我看他現場比賽的話，留言給我。」

不只魔獸，連FIBA官方和《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）都貼出卡森斯加盟雲豹的消息，沃神表示這是一份10天合約，將出戰4場比賽。