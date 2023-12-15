籃球／錢薇娟雙膝軟骨幾乎磨盡 細胞治療助擺脫疼痛

縱橫體壇的錢薇娟因運動傷害飽受疼痛之苦，轉任教練後她仍盼親身示範、甚至上場一戰，膝軟骨卻已幾乎磨損殆盡，生活也受影響。幸經自體脂肪幹細胞治療，重拾打球快樂。

退役女籃球星、T1聯盟會長「錢姊」錢薇娟今天現身新光醫院「細胞治療助擺脫雙膝軟骨磨盡惡夢」記者會，分享自己從10歲開始打球，受過大小運動傷害，早已把疼痛當成身體的一部分；且過去在球隊受傷，常被認為是肌耐力不足，長時間接受高強度訓練，還要持續上場比賽，缺乏適當休息與復原，40歲退役前膝蓋就已開過3次刀，有時打球「痛到想要尖叫」。

錢薇娟說，因為膝蓋的傷，前段時間已經不太能蹲，嚴重影響生活還連帶傷到脊椎；更令自己遺憾的是，身為教練卻無法親自示範給學生看。因2025年將有壯年運動會，為了再上場打球，她來到新光醫院求診，但因為接受過太多國內外治療與復健，原已不相信可以「終結疼痛」，沒想到果真可以再次無痛跑跳。

新光醫院骨科暨微創中心主任釋高上說明，國內膝關節退化盛行率約15%，每年約3到4萬人接受膝關節置換手術，且有75%民眾即使醫生建議也不願動手術。自體脂肪幹細胞治療，是取約1個花生米大小的脂肪，進行幹細胞培養，再注射進關節腔，可減少細胞凋亡、促進細胞增生、修復軟骨並調控發炎反應。

釋高上指出，錢姊去年就診時，從X光影像可看出她雙膝上下的骨頭幾乎黏在一起，軟骨已快被磨損殆盡，且合併有半月板破裂、滑囊炎等問題。經自體脂肪幹細胞治療，目前歷時10個月回診追蹤，影像檢查發現關節腔間隙明顯增加，功能評估上則不論疼痛、僵硬程度或關節活動度等，全部都已完全恢復。

衛福部健保署長石崇良表示，「特管辦法」自2018年通過，開放6類自體細胞治療，目前已通過260多案，其中癌症治療為大宗，其次就是自體脂肪幹細胞治療；統計至去年底，自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，已收案近60人，可評估療效病患的疼痛指數減少約6成、膝關節功能提升幅度約3至7成，結果令人振奮。

石崇良說，隨著技術開放，台灣細胞治療產業開始起飛，品質也隨之提升，細胞製程關鍵的GTP實驗室從5家以下，現在已有20家以上，相信再生醫療將是台灣下一個生技與醫療產業亮點，台灣很有機會成為亞洲細胞治療中心。