T1聯盟／海神深入校園 洋將化身聖誕老人、吳怡斌任導護志工
高雄全家海神職業籃球隊深耕地方，昨天「浪愛延續校園活動」由小港區海派大使吳怡斌帶隊，攜手蘇文儒、邱子軒和洋將艾倫走訪小港區華山國小，來自英國的艾倫更化身「聖誕老人」壓軸驚喜現身，用英文教學、分享家鄉耶誕傳統。
華山國小籃球隊成立歷史悠久，為高雄孕育不少在地好手，112年度小運會籃球聯賽男甲三組榮獲亞軍，女籃更是連續兩年挺進全國前8強。秉持自基層紮根的教育方針，其中體育班不僅兼顧課業與表現，同時藉由籃球運動，學習團隊合作與提升自律能力、抗壓性，實踐五育均衡的理念。
昨天華山國小全校近500位師生與海神隊一同遊戲互動，並於會後舉辦簽名會，希望傳達籃球場上永不放棄的精神，勉勵同學保持正面態度，追逐夢想。 蘇文儒分享說，國小投籃賽意外奪冠，是他加入國中籃球隊的契機，至今仍將恩師所說的「越努力，越幸運」當作座右銘，「對於自己所熱愛的事物，越努力學習、了解、累積專業，你必會有所獲得，找到舞台發光發熱。」
主場開幕周投進絕殺球的邱子軒，分享球隊落後25分逆轉勝的最大關鍵，他說：「最重要的就是永不放棄，團隊保持信念，堅持到最後一刻。」
小港區的海派大使吳怡斌帶隊擔任導護志工，守護校園安全；以聖誕老人裝扮來到校園的艾倫也預祝華山國小師生們聖誕快樂，並預約下月主場再碰頭。
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