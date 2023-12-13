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SBL／不甩負面新聞風波 熱身賽周四登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
WSBL和SBL本周將進行熱身賽。圖／中華籃協提供
WSBL和SBL本周將進行熱身賽。圖／中華籃協提供

開季前遇假球、賭博風暴的SBL，本周又傳台灣銀行球員偷竊醜聞，不過中華籃協排定的熱身賽仍將如期舉行，籃協今天公布第21屆SBL及第19屆WSBL熱身賽將於14日開打，一連3天賽事將在台北體育館進行，為下月登場的正式賽季暖身。

籃協不諱言，SBL假球疑雲的確影響士氣，不過各隊仍然秉持推廣籃球的熱血精神重整旗鼓，並積極補強、積極備戰。

籃協表示，12月14日到16日的熱身賽開放球迷免費、免門票入場，希望球迷能對認真打球的球員進場鼓勵。

熱身賽視覺今天也一併曝光，分別由SBL柏力力的謝承諳、台啤吳沛嘉、台銀王偉丞、裕隆郭昭男，及WSBL國泰劉昕妤、台電黃沁瑜、台元羅佩甄、電信徐詩涵擔綱，並巧妙運用SBL與WSBL的logo合成獎盃的圖案，作為本次賽事最高榮譽的代表。

一連3天的熱身賽可透過網路BE HEROES YouTube頻道收看，前兩天賽程也將在ELEVEN體育家族的有線電視台及MOD頻道播出。

第21屆SBL及第19屆WSBL正式季賽下月將於基隆、板橋、新竹、彰化等四地開打，詳細時間及賽程中華籃協將另外公告。

SBL WSBL 吳沛嘉

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