UBA／趙云楓回歸 助世新拚連霸

國中就有185公分的傲人身材，成都世大運國手趙云楓的籃球路卻走得波折，高中就讀兩所學校，大學菜鳥球季沒打完就退隊，還一度爆肥近20公斤，112學年才轉學到世新大學重新出發。昨天UBA公開女一級預賽第二階段首戰繳出9分、12籃板，助隊以125：70大勝美和科大。

187公分的趙云楓高中從HBL名校「小綠綠」北一女中轉學到淡水商工，成淡商完成3連霸的冠軍班底，去年進入國泰體系文化大學不想再被約束，預賽還沒打完就退隊；不用練球，趙云楓食量卻照常，身形吹氣球般膨脹，她不好意思地說：「最胖的時候我也不敢量，現在有減6、7公斤了，但比高中還是胖10公斤。」

目標回到高中的體重，當過籃球「逃兵」的趙云楓提到，退隊半年必須打工賺生活費，不像在球隊時只要專心球場和課業，但跳脫球員身分後反而有其他想法，且上體育課打籃球時仍會有開心，世新又有她有興趣的社會心理系，諸多原因加總才讓她推翻「不打球」的決定。

身為全隊唯一就讀社會心理系的球員，上周剛染一頭紅髮的她，目前專心球場和課業，畢業後再決定是否延續籃球路，「今年要把大一沒打到的都打回來。」

UBA公開女一級共12隊，預賽單循環分三階段舉行，尋求5連霸的世新連4戰都得分破百，和文化大學、台師大同以4勝並轡領先。