聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／趙云楓回歸 助世新拚連霸

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世新187公分長人趙云楓（右）昨攻下9分外帶12籃板。圖／大專體育總會提供
世新187公分長人趙云楓（右）昨攻下9分外帶12籃板。圖／大專體育總會提供

國中就有185公分的傲人身材，成都世大運國手趙云楓的籃球路卻走得波折，高中就讀兩所學校，大學菜鳥球季沒打完就退隊，還一度爆肥近20公斤，112學年才轉學到世新大學重新出發。昨天UBA公開女一級預賽第二階段首戰繳出9分、12籃板，助隊以125：70大勝美和科大。

187公分的趙云楓高中從HBL名校「小綠綠」北一女中轉學到淡水商工，成淡商完成3連霸的冠軍班底，去年進入國泰體系文化大學不想再被約束，預賽還沒打完就退隊；不用練球，趙云楓食量卻照常，身形吹氣球般膨脹，她不好意思地說：「最胖的時候我也不敢量，現在有減6、7公斤了，但比高中還是胖10公斤。」

目標回到高中的體重，當過籃球「逃兵」的趙云楓提到，退隊半年必須打工賺生活費，不像在球隊時只要專心球場和課業，但跳脫球員身分後反而有其他想法，且上體育課打籃球時仍會有開心，世新又有她有興趣的社會心理系，諸多原因加總才讓她推翻「不打球」的決定。

身為全隊唯一就讀社會心理系的球員，上周剛染一頭紅髮的她，目前專心球場和課業，畢業後再決定是否延續籃球路，「今年要把大一沒打到的都打回來。」

UBA公開女一級共12隊，預賽單循環分三階段舉行，尋求5連霸的世新連4戰都得分破百，和文化大學、台師大同以4勝並轡領先。

世新大學 文化大學 淡水 趙云楓

延伸閱讀

UBA／愛哭澎湖女孩佛光追夢 背號藏洋蔥

HBL／籃球聯賽轉學禁賽引爭議 高中體總：盡快討論修正

UBA／三節分數就破百 4連后世新拒絕「宇宙」封號

UBA／虎尾40分差奪5連勝 菜鳥先發期待「宇宙」對決

相關新聞

UBA／趙云楓回歸 助世新拚連霸

國中就有185公分的傲人身材，成都世大運國手趙云楓的籃球路卻走得波折，高中就讀兩所學校，大學菜鳥球季沒打完就退隊，還一度...

UBA／愛哭澎湖女孩佛光追夢 背號藏洋蔥

穿著佛光大學7號球衣，來自澎湖的佛光新鮮人顏芯菱今天面對台北大學打出UBA代表作，6分、13籃板、3抄截都是112學年U...

PLG／領航猿主場3連戰 冰球樂團獻唱

桃園璞園領航猿本周末和下周二將迎接連續3場主場，球團打造「橙市超派對」主題，16日賽後將邀請「icyball冰球樂團」舉...

T1聯盟／特攻戀愛主題第二周 江坤宇、呂彥青接棒登場

T1聯盟新北中信特攻籃球隊於上周末9、10日在新莊體育館舉辦「戀愛All Day」主題周第一周「單身先不要」，場內、場外...

HBL／籃球聯賽轉學禁賽引爭議 高中體總：盡快討論修正

具財經背景並長期投入開南中學籃球隊的邵之雋今天在臉書怒批高、國中籃球聯賽的球員，轉學後要坐1年球監規定不合理。高中體總秘...

UBA／三節分數就破百 4連后世新拒絕「宇宙」封號

108到111學年完成UBA公開女一級4連霸的世新大學，今年再加入國手級的韓汛、邱群琋、趙云楓和張家瑄，戰力再升級，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。