UBA／虎尾40分差奪5連勝 菜鳥先發期待「宇宙」對決

UBA公開男一級衛冕軍政治大學因可怕戰力受封「宇宙政大」，有5名外籍生的虎尾科大成112學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）的另支「宇宙」球隊，今天面對高雄師大，第四節打不到4分鐘分數就破百，最終以117：77的懸殊差距迎接5連勝，和政大是目前16隊唯二不敗之師。

虎尾先發由兩名外籍生和三名本土組成，且本土林明暐、柯舜凱和劉建平都是大一新鮮人，來自基隆商工的劉建平更被總教練盧譽誠點名有外來性，「他身體條件好，柔軟度和出手感覺和盧峻翔很像。」

劉建平來自嘉義，國中畢業在教練介紹下加入基商，但高中3年HBL球季最遠只走到16強預賽，大學目前5戰都是懸殊比數奪勝，讓他「覺得怪怪的」，「比分落差大，不像高中都打拉鋸戰。」他透露選擇就讀雲林的虎科，離家近是一大考量，畢竟國中三年都不在家人身邊，不像現在只要放假幾乎都會返家。

國二接觸籃球前，劉建平小學是國樂隊成員，國中接觸籃球後最喜歡看「野獸」林志傑打球，「他打球很奔放，看他打球很爽！」虎科目前拉出5連勝，他也期待明年1月在台中舉行的第三階段預賽可以和效力政大的基商隊友廖本謙對決，上演「宇宙之戰」。