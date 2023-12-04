T1聯盟／谷毛唯嘉歸隊 獵鷹首勝

上季「新人王」谷毛唯嘉歸隊首戰，台南台鋼獵鷹隊就迎接T1聯盟新賽季勝場，終場以98：89逆轉聯盟元年總冠軍高雄全家海神隊，2連敗後迎接首勝，成為聯盟最晚勝場開張的球隊。

上季闖進總冠軍賽的獵鷹，新賽季又迎接中信特攻隊首冠班底金恩加入，本土再補進「喇叭」張博勝、郭少傑和蘇奕晉等好手，但開季連吞2敗，昨天首節又陷入14分落後，靠金恩全場轟下33分以及谷毛唯嘉、李漢昇雙後衛發揮，才以9分差「踢館」成功。

谷毛唯嘉是上季T1聯盟年度第6人和年度最佳新人，但開季前兩戰都因踝傷缺陣，昨天復出馬上繳出13分、5籃板，他透露回歸第一戰還在找感覺，但開胡對團隊十分有意義。

海神後衛布銳克曼是T1聯盟元年最佳外援，昨天他有17分、14助攻，但團隊三分球33投僅3中，罰球命中率不到6成，錯過主場連勝機會。