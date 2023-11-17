SBL／裕隆教練及多名球員被約談恐團滅？籃協回應了
SBL前球員吳季穎日前捲入假球、簽賭風波。士林地檢今擴大搜索、約談裕隆教練、球員、球團人員等17人到案，外籍生斑霸也被傳喚。
根據「壹蘋新聞網」報導，籃協對此表示，他們和裕隆球團有共識，對於涉案球員採取最高道德標準，永不錄用。如果裕隆涉案球員太多，是否造成「團滅」？籃協則表示，包含PLG和T1還有很多落選球員，裕隆不會找不到球員，沒有團滅可能。
籃協也表示，希望藉此機會，把這些籃球圈不自愛的毒瘤清除乾淨，還籃壇一個乾淨的空間。
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