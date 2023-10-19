籃球／LuxyGirls表演被酸像牛肉場 舒子晨嗆：你TM活在洞穴

美式啦啦隊「LuxyGirls」今年2月在SBL場邊應援上演「一字馬」干擾對手罰球而聲名大噪，今年8月瓊斯盃男籃獲邀表演，受不少球迷好評。不過近日有網友怒批她們服裝像「牛肉場」，今年4月才回歸LuxyGirls的32歲女星舒子晨忍不住發文反擊。

舒子晨擁有火辣身材和優異舞蹈能力，曾被封為「小謝金燕」。她4月底回歸LuxyGirls就接下隊長重任。近日有網友批評，「穿著像是牛肉場」、「國外也沒我們穿這麼誇張。」對此，舒子晨昨天曬出1張國外美式啦啦隊的跳舞照片，圖片中可見服裝尺度比LuxyGirls更大。

舒子晨開嗆，「台灣剩餘的少數酸民們，真的要多看看世界，國外啦啦隊這樣的穿著超級正常。不要只知道蓬蓬裙其他都叫牛肉場，這只是透露出你的年齡，連牛肉場都沒看過。」

舒子晨強調LuxyGirls的風格不是為了取悅路人，「所謂的美式啦啦隊是能盡情展現美麗的肢體語言與熱情，而不是『這不是啦啦隊該有的樣子』。只能說你TM活在洞穴不要拖別人下水，腦袋正向的人會用正面眼光去欣賞、接納不同人的美。」

舒子晨發文嗆酸民。 截圖自舒子晨IG限動

Luxy Girls曾在瓊斯盃表演。 中央社

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