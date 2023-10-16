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籃球／前PLG外籍生球員伊波卡逾期居留 將遭驅逐出境

中央社／ 台北16日電
伊波卡效力過PLG聯盟新竹街口攻城獅。圖／中華籃協提供
伊波卡效力過PLG聯盟新竹街口攻城獅。圖／中華籃協提供

曾效力台灣職籃聯盟PLG新竹攻城獅的外籍生球員伊波卡，因為居留證逾期遭到內政部移民署新北市專勤隊帶走，後續將依法強制驅逐出境。

伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka）在2020年以外籍生身分來台加入世新大學男籃隊，據悉當時雙方簽約4年。但在2022年7月伊波卡未經學校同意就投入P.LEAGUE+聯盟選秀，並由新竹攻城獅選走，同年8月世新決定放行。

攻城獅在2022年9月和伊波卡簽約，2022-23年的PLG球季，他出賽36場，在平均15分鐘的上場時間內，繳出5.28分、4.5籃板的數據，但在今年7月攻城獅宣布和伊波卡協議終止合約。

據了解，伊波卡的居留簽證在9月中旬就已到期，等同過去這20幾天來，伊波卡都是處於「逾期居留」在台灣的狀態，而移民署新北市專勤隊則是在10月12日下午，於台藝大校門外將準備前往練球的伊波卡帶回。

根據移民署新北市專勤隊回覆中央社記者的郵件中提到，「本署北區事務大隊新北市專勤隊會同新北市政府警察局新莊分局人員，於10月12日15時許至新北市板橋區執行查處勤務，於國立台灣藝術大學校門外發現一名外籍男子，疑似為非法外來人口，查獲一名逾期居留之奈及利亞籍男子，現場無財物受損及人員受傷情形，後續依法執行強制驅逐出國。」

攻城獅 PLG 選秀 世新大學

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