T1聯盟／雲豹藏祕密武器 新賽季有驚喜

T1聯盟新賽季28日點燃戰火，昨天熱身賽最終戰，台啤雲豹在土洋連線下以95：85擊敗新軍台北台新戰神，雲豹外籍教頭貝奈特還保留「祕密武器」高錦瑋，準備新賽季給對手更多「驚喜」。

雲豹休季期間和台啤達成合作共識，兩支隊伍結盟，原本台啤英熊的蔣淯安和黃鎮都穿上雲豹戰袍，加上雲豹選秀會上補進「狀元」林信寬和「榜眼」高錦瑋，本土陣容提升不少；林信寬在剛落幕的杭州亞運更是3對3男籃的金牌成員，讓雲豹新賽季添話題。

昨天熱身賽壓軸戰，雲豹先上演蔣淯安、陳孝榕的後場連線，加上洋將克羅馬29分發揮，威廉斯13分、22籃板「雙10」挹注，土洋聯手頂住戰神反撲，打下新團隊的第一場勝利。

蔣淯安和陳孝榕是上季T1聯盟最大衝突的兩大主角，本季成隊友，身經百戰的蔣淯安強調彼此沒有嫌隙，「事情過去就過去了，打球目標就是贏球。」昨天一起出席記者會的陳孝榕附和說：「大家都是隊友，目標一致，我也會努力和學長好好學習。」

除兩位後場成員，雲豹還有成都世大運表現亮眼的高錦瑋。外籍教頭貝奈特提到，昨天沒登錄他是因體能考量，「我很喜歡高錦瑋，他訓練也非常認真，但身體有點疲勞，透過這兩天做些調整。」還笑說，要把他當球隊的「祕密武器」，讓下周開戰的新賽季有更多看點。

商品推薦