T1聯盟／雙方多位主力缺陣 海神第四節猛烈攻勢逆轉特攻

T1聯盟一連3天的熱身賽，壓軸日上演前後冠軍隊交鋒，第一季總冠軍高雄全家海神隊出戰上季冠軍新北中信特攻隊，南北大戰有新成員搶風采，特攻的瑞典外援飛克上半場就攻下14分、8籃板，助隊取得最多12分領先，但海神第四節在新洋將瓊斯和布銳克曼發揮下打出一波14：0強攻逆轉，反以87：80帶走勝利。

兩軍今天都不是完整陣容，特攻3位杭州亞運國手曾文鼎、阿巴西和謝亞軒都沒登錄，林韋翰同樣沒上陣，主控角色由魏嘉豪擔綱；海神季前進行手術治療腰傷的當家球星胡瓏貿，今天也只穿著便服隨隊。

魏嘉豪一開賽就有「3分打」演出，海神雖連拿5分一度領先，但特攻隨後打出13：2攻勢，首節取得28：20領先。

第二節海神試圖，吳怡斌飆進外線助隊追到39：45，但海神上半場12罰僅中4球，讓特攻仍握有47：39領先

第三節海神新洋將瓊斯飆進外線後，海神追到56：58，但特攻上季冠軍班底克力斯回敬壓哨三分球，三節結束特攻仍握有61：56領先。

特攻新成員黃泓瀚第四節連續快攻得手，9分19秒海神洋將庫薩斯又被吹技術犯規，特攻洋將傑卡罰球命中助隊拉出單節7：0攻勢，海神直到7分38秒才靠余純安補籃攻進單節團隊第一球，不過在于煥亞追加外線、呂威霆和瓊斯輪番進球，海神回敬一波8：0攻勢，于煥亞底線三分球更追平比數到68：68。

布銳克曼接續進球讓海神取得70：68領先，特攻雖有黃泓瀚追平進球，布銳克曼、瓊斯和呂威霆接連進球，海神領先擴大到77：73，呂威霆1分35秒飆進單節第2記外線更讓海神取得82：77優勢。

最後31.7秒，布銳克曼更和瓊斯合作上演空中第一時間灌籃，拉抬氣勢也助隊奠定勝基，最終海神就以87：80逆轉尋求衛冕的特攻。

T1聯盟新賽季5隊與會，開幕戰28日登場，由衛冕軍特攻和上季亞軍台南台鋼獵鷹隊在新莊體育館交鋒，特攻隔天再和海神對決。

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