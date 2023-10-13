籃球／NBA籃球關懷列車 鄭志龍當教練和小朋友互動
緯來美國職業籃球聯盟（NBA）關懷列車造訪新北市、高雄市及苗栗縣的國民小學進行籃球之旅，參與活動的「籃球博士」鄭志龍說，透過訓練讓小朋友知道職業球員要付出多少努力。
今年關懷籃球列車由鄭志龍領軍，帶許皓程、黃聰翰和林冠均等現役及退役球員，趁新學期開始，造訪新北武林國小、高雄陽明國小及台灣男子籃球當家控球後衛陳盈駿母校苗栗大同國小。
許皓程接受主辦單位訪問時表示，造訪前就聽說武林國小實力不錯，沒想到小朋友這麼準，還可順便挑幾名選手培養。
近年成績相當不錯的陽明國小和大同國小由鄭志龍搭配林冠均擔任指導教練，在分組對抗環節，相當訝異國小球員戰術認知成熟度的鄭志龍表示，重要的是在場上學習如何自處及與他人相處，對未來球場或職場都大有助益。
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