PLG／熱身賽前進基隆 在地球星林志傑推薦最愛美食
本季要挑戰職籃PLG四連霸的台北富邦勇士，今天在基隆市立體育館熱身賽以102比96擊敗領航猿。在地的勇士球星林志傑首度亮相，並推薦自己最愛的滷肉飯給球迷。
「野獸」林志傑出生於台東，幼稚園時搬到基隆，後續就讀正濱國中、基隆海事，算是在地的職籃明星。他在2天前的P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士首場熱身賽並未登場。
林志傑今天小試身手打了16分鐘，攻下7分、5助攻。他在賽後記者會受訪時笑說：「對於在基隆比賽已經沒什麼太特別的印象，只覺得現在球場改善得還不錯。以前會到這座球場看中華職籃，不過當時好像是幸福豹的主場，而我是宏國的球迷。」
談到基隆的美食，許多人第一時間想到基隆廟口夜市、仁愛市場，而林志傑心中口袋名單首推天一香滷肉飯及肉羹，他笑說：「我吃的就是固定那幾樣，但最愛吃的還是家裡煮的。」
蔡文誠高中就讀HBL乙組的基隆商工，也是在地明星球員，他說：「可能是近鄉情怯，打起來反而綁手綁腳，沒記錯的話，前一次在基隆比賽應該是高中的事情了。」蔡文誠全場繳出8分、6籃板、5助攻。
勇士全場幾乎用單洋將應戰，最多領先達18分，幾乎是輕鬆獲勝。總教練許晉哲賽後說：「今天把志傑、文誠拉上先發，全隊的攻守節奏就是穩定很多，我們陣中許多年輕鋒線球員也都打了好幾年了，希望他們可以多多學習這些資深球員是怎麼打球的。」
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