PLG／熱身賽領航猿不敵勇士 教練怒轟裁判不公

PLG熱身賽今天在基隆市立體育館進行最後一天賽事，桃園璞園領航猿以96比102不敵台北富邦勇士。領航猿總教練卡米諾斯賽後怒轟裁判不公，對勇士「某些球員」過於尊重。

雖然領航猿輸球，但卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直接爆氣，怒噴聯盟、裁判對於勇士某些球員過於尊重，導致在吹判上有著非常不公平的情況。

卡米諾斯說：「上個球季的季後賽我們首輪敗給勇士，之後我們剪輯出多支影片跟聯盟申訴，最後聯盟也認同其中幾次吹判是勇士得利，而這些分數加起來有27分，希望聯盟在今年賽季可以正視這個問題，不要申訴過後這樣的情況還是沒改變。」

不過今天領航猿對勇士之戰，領航猿全隊獲得30次罰球機會、罰進20球，反觀勇士全場僅獲得18次罰球機會罰進11球；至於團隊犯規領航猿僅22次、勇士26次。

更尷尬的是，P. LEAGUE+聯盟上週已經宣布，將由璞園建築團隊董事長李忠恕接任PLG的董事長兼執行長，如今卡米諾斯砲轟聯盟，更顯得情況有些難堪。