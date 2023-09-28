籃球／2023興富發登峰造極青年邀請賽 高女組北一女、永仁險勝

2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽第4天，高中組展開4強循環決賽，高中女子組兩場4強賽打得驚心動魄，北一女中靠著黃子芸關鍵2分，86比83氣走日本高知中央高校，永仁高中則是藉蔡幸霏籃下進球，延長賽後以81比79險勝淡水商工。

高中女子組4強決賽採循環制，分組第1的北一女與淡商各帶著1勝晉級，北一女險勝高知中央，在4強決賽累計2勝0敗，明天對上淡商，贏球當然可以帶著3勝戰績奪冠，如果輸球，因為曾大勝永仁30分，只要不輸到16分，永仁能夠擊敗高知中央，還是能登上后座。

HBL女生組4連后的淡商吞下在登峰造極首敗，爭奪冠軍陷入不利局面，如果高知中央幫忙打敗永仁，與北一女之戰就是誰贏誰冠軍，如果高知中央幫不了忙，就要贏北一女至少16分。

【高中女子組】北一女中 勝 高知中央 86：83

北一女今日4強決賽的對手是前 1天大勝南山高中76分的高知中央，

一樣主打快速球風的北一女，雖然靠著身高優勢將比分拉開，不過高知中央韌性十足，最後2分27秒，兒玉樹美籃下建功，追成80比80平手。

潘陳家珊連續兩次得手，北一女取得4分領先，不過赤石華音投進3分球，高知中央最後34.2秒又追到只差1分，最後16.2秒，潘陳家珊傳給籃下的黃子芸投進關鍵2分，北一女3分領先立於不敗之地，最後也就以86比83這個比數贏得比賽。

北一女潘陳家珊21分與9籃板，黃子芸14分、17籃板。

高知中央伊藤祐希17分與10籃板。

【高中女子組】永仁高中 勝 淡水商工 81：79

永仁前1天狂輸給北一女30分，不過今天重新振作，在王逸汝與蔡幸霏強攻下取得優勢，但第4節顯露疲態，被淡商追上，最後16.8秒，領先3分時，卻犯上一規，讓溫心蕙有機會3罰全中追平比分，雖然她3罰僅中1，淡商抓下籃板，廖秀珍籃下放進追平兩分，比賽進入延長賽。

延長賽中，兩隊一樣戰得天昏暗地，最後28.8秒，蔡幸霏籃下進球，永仁就靠這一球打敗淡商。

永仁王逸汝23分與12籃板，儼然是球隊新得分主力，另一大功臣蔡幸霏18分與15籃板。

淡商蕭豫玟接班人廖秀珍，又有21分與18籃板，已經是連4場20分與10籃板。鄭敬璇17分。

永仁(白衣)擊敗淡商。 主辦單位提供

北一女(白衣)氣走日本高知中央高校。 主辦單位提供

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