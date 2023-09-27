籃球／2023興富發登峰造極青年邀請賽 淡商輕取南湖晉4強
2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽第3天，高中女子組HBL 4連霸的淡水商工，靠著廖秀珍28分與17籃板，連3天雙10，以89比72輕取南山高中，精采打進4強，前1天狂拿48分的南山葉侑璇，神勇不再，僅拿20分。
興富發登峰造極青年籃球邀請賽第3天，持續有許多貴賓來到現場開球，為青年球員們打氣，包括艾系列飯店集團姜佩宜董事長、亞拉企業股份有限公司、蔡明宏董事長特助、愛爾麗集團常如山董事長、財團法人青年發展基金會、連勝文董事長興富發集團陳彥伯執行長等。
【高中女子組】淡水商工 勝 南山高中 89：72
淡商完成HBL女甲4連霸的關鍵人物蕭豫玟已經畢業，淡商力求5連霸的路上，一定要有人挺身而出，這人應該就是廖秀珍，有如是蕭豫玟接班人，繼首日對日本高知中央高校23分、24籃板，昨日對南湖高中32分、12分，今日對南山又是28分、17籃板，連續3天都是雙10，淡商以89比72輕取南湖高中，預賽3戰全勝打進4強。
葉侑璇昨日狂砍48分，帶領南山以97比80輕取高知中央，保住4強希望，不過今日神勇不在，2分球12投5中，3分球8投2中，只攻得20分。
【大專女子組】世新大學 勝 北市大學 78：69
UBA新球季將挑戰5連霸的世新，宋瑞蓁與游沁樺更加成熟，還有趙云楓、韓汛轉學而來，戰力沒有最強只有更強，今日對上勁敵北市大學，雖然下半場分數被追上，還是以78比69小勝。
世新宋瑞蓁12分、5籃板、6助攻，游沁樺15分與7籃板，外籍生曲夫柔10分與9籃板。
北市大黃語瑄11分，全隊唯一得分2位數。
大專女子組共有6隊參賽，採單循環決賽，佛光大學84比51輕取臺灣大學，臺灣師大97比65大勝臺灣體大，世新、佛光、臺師同以2連勝領先，北市大、臺大、臺體等3隊都是2連敗。
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