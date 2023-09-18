跨聯盟籃賽／晚上被林秉聖拉去河堤投籃 曹薰襄：他就是那麼瘋狂！

面對賽前吞下2連敗的領航猿、夢想家培訓聯隊，台北台新戰神直到第四節才在曹薰襄單節7分下拉開差距，終場以88：69收下3連勝，攻下21分的曹薰襄還透露，和林秉聖成隔壁房「鄰居」後，每天早、晚都被「騷擾」，甚至去河堤訓練，曹薰襄爆料說：「他每天早上敲我們，叫我去投籃，很瘋狂！」

今年夏天因合約成為話題人物的林秉聖，今天開賽連拿7分，且包辦團隊前12分鐘的10分，但遭領航猿、夢想家聯隊後來居上，首節反以20：22落後；聯隊第二節靠東方譯慷連拿8分帶動一度追平，但曹薰襄、林宜輝接連進球，助台新戰神三節打完仍握有67：61領先，第四節再拉開差距，最終就以88：69收下3連勝。

曹薰襄昨天只打9分鐘就被吹出場，今天上場22分鐘，除21分還傳出6助攻，他笑說：「把昨天少打得補回來，今天打的是昨天兩倍多的時間。」他還爆料，加入台新戰神後和林秉聖成鄰居，早上9點新隊友就會來敲門，連晚上球隊訓練完、重訓結束，林秉聖也不放過自己。

「晚上9點半，他也叫我去河堤投籃，他就是那麼瘋狂！」曹薰襄還自爆，跟著林秉聖早也加練、晚也加練，自己有一次做完還爆吐，林秉聖聽完回笑說：「所以他變瘦了，目標瘦16公斤（林宜輝減去的體重）。」

為何晚上還要去河堤自主訓練？林秉聖笑笑說：「覺得自己不夠好，多練、多學習。」