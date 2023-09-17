跨聯盟籃賽／對戰母校政大 聶歐瑪：不是同個層級

不只完成UBA公開男一級3連霸，政治大學雄鷹男籃隊今年赴日參加WUBS再奪冠，今天跨聯盟籃球邀請賽首戰在缺少「最強外籍生」莫巴耶下仍以87：76擊敗SBL代表台銀隊，連台銀新成員聶歐瑪也讚「母校」今非昔比。

身高205公分的聶歐瑪來自塞內加爾，大學來台第一站正是政大，UBA第一過賽季也是政大雄鷹男籃晉升公開男一級第一年；聶歐瑪大三助隊打下109學年冠軍後就投入2021年PLG選秀，第一輪第7順位獲得新北國王隊青睞，在國王2個賽季後今年夏天成自由球員，9月初正式加入台銀。

今天跨聯盟賽遭遇母校，聶歐瑪認為母校一年比一年更進步，「現在的團隊和我在校時比，已經是不同層級的球隊。」他指出政大進攻手段多元、能裡能外且打得團結，不過第三節被母校打出25：8攻勢是自己細節沒做好，相信防守若到位仍能擋下學弟們。

來台多年的聶歐瑪已能講些中文，他表示目前和台銀新隊友磨合中，並用中文講「慢慢來」，期待新賽季在SBL有好表現。

台銀總教練陳國維是杭州亞運中華男籃教練團成員，今天雖有到場，調度仍由許致強負責，他強調今天落敗是「輸在自己」，進攻、防守都沒達到平常訓練的設定，「尤其第三節開始被投了3顆三分，進攻上也是失誤偏多，沒辦法做好球的流動，沒能把強度拿出來。沒把自己做好，有這結果不意外。」

政大今天由新外籍生波波卡為內線主軸，教頭陳子威解釋莫巴耶家庭有些狀況，預計19日才會歸隊，這次跨聯盟賽對子弟兵也是很好機會，有鼓勵選手，發揮自身態度和風格，並和職業隊伍的學長們學習。