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籃球／男籃排名台灣輸17萬人關島 網罵翻：單挑贏姚明就上去

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣在世界男籃排名下滑，網友罵翻。 中央社
台灣在世界男籃排名下滑，網友罵翻。 中央社

國際籃總公布最新世界男籃排名，中華男籃世界排名掉至78，在全亞洲區(包含大洋洲)正式輸給關島排名16，主要關鍵是由於世界盃舉行，積分增加都集中在會內賽隊伍，而台灣先前選擇不參加在大馬士革奧運預選賽，所以導致排名滑落，不過，台灣籃壇近來風波不斷，加上世界排名下滑如此多，不少網友罵翻，還有人說，「等.0單挑贏姚明排名就上惹。」

今年夏天台灣籃擅發生不少大事，加之近來發生亞洲U16男籃賽中華隊遭到亞籃總會排擠出賽機會，國內職籃林秉聖合約雙胞案，台中太陽遭T1聯盟因財務問題取消參賽資格，以及近來甚囂塵上的還有新球隊及新聯盟要成立，看來蓬勃發展的台灣籃球，在國際賽則是每下愈況，為此網友在PTT上紛紛發言，「關島人口才17萬，怎麼那麼強。」、「沒關係，職籃仔會說行銷才是最重要的，國際賽排名什麼。」、「以台灣籃球的盛行度...世界排名真的爛。」

也有網友感慨，21世紀以前台灣都在世界排名35至50左右，也至少都能保有亞洲前八，但現在是節節衰退。另外，也有網友質疑國際籃總世界排名計算方式，表示說「FIBA積分果然是很難懂。」

關島

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